في عالمٍ يتسارع فيه التحول نحو الاستدامة والطاقة الخضراء، تسطع شركة BYD كنجمٍ جديد في سماء السعودية. واليوم، في مقابلة خاصة مع السيد حسن نرجس، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي، نستكشف سحر هذه العلامة التجارية الرائدة ورؤيتها الطموحة التي تتناغم مع رؤية المملكة 2030، كيف تسهم «BYD» في تشكيل مستقبل التنقل، وما السرّ وراء هذا النجاح المبهر؟ دعونا نكتشف الإجابات!

• سيد حسن، «BYD» علامة تجارية جديدة في المملكة العربية السعودية، ما أسباب وسبل ملاءمتها لحاجات السوق السعودية والعملاء السعوديين؟

•• يأتي دخول «BYD» إلى المملكة في الوقت المناسب، بما ينسجم تماماً مع رؤية المملكة 2030. فقد باعت شركتنا الرائدة عالمياً في المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن أو مركبات الطاقة الجديدة كما يسمونها، أكثر من ثلاثة ملايين مركبة في عام 2023 لوحده. ويسرّنا أن نقدّم هذه المجموعة الرائدة عالمياً إلى العملاء السعوديين. فالطرازات الكهربائية مثل (ATTO 3) و(SEAL) و(HAN)، إلى جانب الطرازات طويلة المدى الهجينة القابلة للشحن مثل (SONG PLUS) و(QIN PLUS)، توفر أداءً رفيعاً وعملياً، ما يجعل التنقل الأخضر في متناول شريحة أوسع في السوق. وتدل المعارض الجديدة التي افتتحناها في الرياض وجدة على عزمنا على الاستمرار وجعل الخيارات المستدامة أقرب ما يمكن إلى العملاء السعوديين.

• كيف أسهمت مشاركة «BYD» في معرض جدة الدولي للسيارات في طرح تكنولوجيا جديدة في السوق السعودية، وكيف ساعدت في التواصل مع الجمهور المحلي؟

•• قدّم معرض جدة الدولي للسيارات منصة رائعة لطرح مجموعة «BYD» المتطورة من مركبات الطاقة الجديدة على الجمهور السعودي المتحمس، الذي أتيحت له فرصة التعرف عن كثب إلى طرازاتنا الخمسة، التي يغطي كل منها طيفاً واسعاً من حاجات العملاء الواعين بيئياً في وقتنا هذا، سواء أكانوا يبحثون عن سيارة رياضية أو سيدان فاخرة أو مركبة رياضية عالية الأداء. وساعدنا المعرض أيضاً في التواصل مباشرة مع المستهلكين السعوديين، ما يرسخ دور «BYD» في دعم التنقل الأخضر في المملكة والانسجام مع تطلعات الاستدامة وأهدافها التي نصّت عليها رؤية المملكة 2030.

• «BYD» معروفة بإدماج التكنولوجيا المتطورة في مركباتها، كيف تسهم تكنولوجيا بطارية الشفرة، الخاضعة لحقوق الملكية، في الارتقاء بالسلامة والأداء، خصوصا في مناخ المملكة العربية السعودية؟

•• لقد أحدثت هذه البطارية تغييراً جذرياً من خلال توفير سلامة واستقرارٍ معززين يناسبان بوجه خاص درجات الحرارة المرتفعة في المملكة العربية السعودية. وهي مصممة لتخفيض مخاطر ارتفاع درجة الحرارة بحيث يشعر السائقون بالثقة على صعيد السلامة والأداء على حد سواء حتى في ظروف الحرارة الشديدة. ويمكنها أيضاً تزويد طرازات محددة بالطاقة اللازمة لقطع مسافة تصل إلى 600 كم بعملية شحن واحدة، ما يضمن توفير ما يحتاجه السائقون في المملكة من مدى وموثوقية.

• تمثل تكنولوجيا المركبات الهجينة القابلة للشحن في «BYD» سمة بارزة في طرازات مثل (Qin Plus) و(Song Plus)، ما سبل استفادة السائقين السعوديين من نظام المحرك المزدوج الذكي الهجين، خصوصا على صعيد كفاءة استهلاك الوقود؟

•• صُمم نظام المحرك المزدوج الذكي الهجين (DM-i) في طرازي (Qin PLUS) و(Song PLUS) لرفع كفاءة استهلاك الوقود، إذ يوفر مدى قيادة مشتركاً يصل إلى 990 كم (وفقاً لمعيار اختبار المركبات الخفيفة المنظّم عالمياً WLTP). وهو مثالي للسائقين السعوديين الراغبين في تقليل الاعتماد على الوقود مع التمتع في الوقت ذاته بمرونة القيادة الكهربائية. وهذه التكنولوجيا عملية بوجه خاص للرحلات الطويلة، إذ تردم الفجوة بين المركبات التقليدية والاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية.

• تبرز المنصة الإلكترونية 3.0 من «BYD» في طرازات مثل (ATTO 3)، كيف تعزز هذه المنصة السلامة والكفاءة، خصوصا في ظروف المناخ في المملكة العربية السعودية؟

•• هذه المنصة حصرية أنشأتها «BYD» لتزوّد جميع سياراتها بتكامل أعلى وأداء معزز. فالنظام يدمج بين آليات التبريد وأنظمة إدارة البطارية لا لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة فحسب، بل لإطالة عمر البطارية ورفع قدرتها على تحمل المناخات الحارة كمناخ المملكة أيضاً. كما تعزز هذه المنصة تجربة القيادة مع الحرص على بقاء السلامة أولوية قصوى.

• تتمتع (BYD Han) بمزايا الأداء العالي، بما في ذلك محرك كهربائي ثنائي ودفع رباعي، كيف ينعكس هذا المستوى من الأداء على المستهلكين في المملكة الذين ينشدون الفخامة وجودة الأداء؟

•• تقدم (BYD Han) مزيجاً رائعاً بين الفخامة والقوة بفضل محرك كهربائي ثنائي ودفع رباعي، ما يضمن الاستقرار والتسارع الرشيق وبلوغ سرعة 100 كم في الساعة في غضون 3.9 ثانية فقط. وتضمن هذه السيارة قيمة استثنائية لقاء سعر معقول جداً، وهي مصممة لمن يقدّرون أهمية التجربة الفاخرة مع حسن الأداء، ومثالية للمستهلكين السعوديين الباحثين عن الأداء العالي إلى جانب باقة من المزايا الصديقة للبيئة.

• تحرص «BYD» على إدخال مزايا متقدمة لمساعدة السائق مثل مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور باعتبارها مزايا قياسية في العديد من المركبات، كيف تدعم هذه التكنولوجيا القيادة الآمنة في المملكة العربية السعودية؟

•• ترتقي مزايا مساعدة السائق التي تقدمها «BYD»، ومنها مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور، بمستوى السلامة، إذ صُممت خصيصاً لمختلف الظروف المرورية في المملكة. وتساعد، من خلال تنبيه السائقين إلى المخاطر المحتملة، في تفادي الحوادث ودعم ممارسات القيادة الأكثر أماناً، ما يجعل مركبات «BYD» خياراً موثوقاً للطرق السعودية.

• تعتبر «BYD» رائدة في العالم بين الشركات الصانعة لمركبات الطاقة الجديدة على صعيد الحجم والإيرادات، ما الإنجازات التي توّد إبرازها بحلول الذكرى السنوية الثلاثين للشركة؟

•• هذا صحيح، فقد تصدرت «BYD» أخيراً عناوين الأخبار بعد أن سجلت رقماً قياسياً جديداً، إذ وصلت إيراداتها العالمية بين يوليو وسبتمبر 2024 إلى 28.2 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 24% قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الإعلان في الوقت المناسب الذي نستعد فيه للاحتفال بمنعطف مهم، وهو الذكرى السنوية الثلاثين لـ«BYD».

أما على صعيد الإنجازات، فمن دواعي فخرنا أن ننقل إليكم خبر اقتراب «BYD» من تجاوز عتبة الـ10 ملايين من مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، ما يدلّ على قيم الابتكار والاستدامة والالتزام التي تعتمدها لجعل التنقل الأخضر سهل المنال. لقد أظهر لنا الاستقبال الحار في معرض جدة الدولي للسيارات بأن «BYD»، باعتبارها رائدة عالمية، متوائمة مع هذه السوق ومستعدة للتعجيل في تحقيق هذا التحول المستدام بسرعة.

• ما سرّ نجاح «BYD»، هل هو التصميم العصري الذكي أم التكلفة الميسورة أم الاستدامة؟

•• يكمن سرّ نجاحنا بالفعل في المزج بين التصميم الذكي والتكاليف الميسورة والالتزام الراسخ بالاستدامة. وعلاوة على ذلك، فنقطة قوتنا الجوهرية تكمن في «نموذجنا المتكامل عمودياً»، أي أننا نصمم أكثر القطع المستخدمة في المركبات وننتجها ونطوّرها ونصنّعها داخلياً في الشركة، ما يتيح لنا تخفيض التكاليف والحفاظ في الوقت نفسه على الجودة العالية وجعل مركبات الطاقة الجديدة، التي نصنعها، في متناول شرائح واسعة. وهذا ينسجم تماماً مع رؤية المملكة لعام 2030 من خلال المساهمة في تحوّل المملكة إلى التنقل الأخضر وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين في الوقت نفسه.

• انسجاماً مع رؤية المملكة لعام 2030 على صعيد الاستدامة، كيف تدعم مجموعة مركبات «BYD» أهداف التنقل الأكثر اخضراراً في المملكة؟

•• تضطلع مجموعة مركبات «BYD»، التي تضم طرازات كهربائية وهجينة، بدور فعال في دعم رؤية 2030 في المملكة. فنحن نقدم خيارات منخفضة الانبعاثات عالية الأداء في فئات متعددة، ما يسهم في تحقيق التنقل المستدام وجعله ميسور التكلفة. وتبرهن مشاركتنا في معرض جدة الدولي للسيارات والتزامنا بتوسيع البنية التحتية، من خلال مساهمتنا مثلاً في تحقيق هدف المملكة بتوفير شاحن لكل مركبة، على تفانينا في تسهيل التحول إلى المركبات الكهربائية قدر الإمكان على المستهلكين السعوديين.

في ختام حوارنا، يتضح لنا أن شركة «BYD» ليست مجرد علامة تجارية عابرة؛ إنها رؤية تتجسد في مركبات تجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والاستدامة البيئية، وتطلعات المستقبل. ومع هذا الالتزام العميق بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تبدو الطريق نحو مستقبلٍ أخضر أكثر إشراقاً من أي وقت مضى. شكراً للسيد حسن نرجس على هذه النظرة الثاقبة، ونتطلع إلى رؤية المزيد من الإبداع والابتكار على طرقات المملكة.