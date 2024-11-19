يسر شركة بن داود القابضة، الشركة الرائدة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، أن تعلن عن حصولها على جائزة «أفضل مكان للعمل في المملكة العربية السعودية» لعام 2024. هذا التكريم المرموق هو شهادة على التزام الشركة بتهيئة بيئة عمل إيجابية وداعمة لموظفيها.

وأعرب الدكتور عبد الرزاق بن داود، رئيس مجلس إدارة شركة بن داود القابضة، عن امتنانه لموظفي الشركة على مساهماتهم لتحقيق هذا الإنجاز. وقال: «هذا التكريم هو شهادة على العمل الجاد والتفاني الذي يبديه فريقنا بالكامل. نحن ملتزمون بمواصلة خلق بيئة عمل تُمكّن موظفينا من تحقيق كامل إمكاناتهم».

كما صرّح أحمد بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضةقائلا: «نحن فخورون بالحصول على هذا التكريم. وهذه الجائزة هي انعكاس لموظفينا الذين هم جوهر شركتنا، لتفانيهم وعملهم الجاد، نحن ملتزمون بتعزيز ثقافة التعاون والابتكار والاحترام، حيث يشعر كل موظف بالتقدير والتمكين».

وأضاف أنس النواب، مدير الموارد البشرية في شركة بن داود القابضة:

«نحن ملتزمون بخلق بيئة عمل تُمكّن موظفينا من الازدهار، هذه الجائزة هي تأكيد لجهودنا في توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة تعزز النمو والتطور».