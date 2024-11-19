افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز اليوم (الثلاثاء) فعاليات «منتدى المرأة الاقتصادي 2024»، الذي نظَّمته غرفة الشرقية ممثلةً في مركز تمكين المرأة في نسخته الثامنة، بمقر الغرفة، وسط مشاركة واسعة من المتخصصين والمتخصصات، والمسؤولات، والأكاديميات، والمهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي بوجه عام، وقطاع الأعمال النسائي بوجه خاص.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من تمكين للمرأة في جميع المجالات من خلال البرامج الاقتصادية التي تقدم في مجالات مختلفة لتساهم في الناتج المحلي.

وكشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين انخفاض معدل البطالة الإجمالي في السعودية إلى أدنى نسبة تاريخية بلغت 3.3%، ما جعل المملكة تحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين من حيث انخفاض معدل البطالة، إذ تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مع تسجيل 4% بين الذكور، و12.8% بين الإناث، مضيفاً أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ رقمًا قياسيًا بحلول نهاية أكتوبر لعام 2024، ليصل إلى 2.4 مليون سعودي وسعودية.

وأعلن عمل الوزارة على إطلاق مبادرة جديدة ضمن برنامج التحول الوطني تشمل مبادرة تنمية مهارات وزيادة فرص العمل للمرأة في مجالات العمل الحر والمرن، ومبادرة تطوير منظومة رعاية الأطفال لدعم المرأة العاملة، في إطار التزام المملكة التام بتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، لتعزز دورها كشريك فعّال في التنمية الوطنية في جميع المجالات.

وأكد أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في توظيف السعوديين ارتفعت إلى 52.8%، ما يعكس نجاح المبادرات والسياسات الحكومية في تعزيز توظيف السعوديين، ويؤكد متانة الاقتصاد السعودي ونموه المتسارع.

أما في ما يتعلق بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية فأكد أن السعودية حققت قفزات نوعية في هذا المجال، إذ تضاعف معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات ليصل إلى 35.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 17% في عام 2017، مشيراً إلى أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها وكفاءتها في سوق العمل، إذ بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 43.02% خلال الربع الثاني لعام 2024.





* المرأة في سوق العمل:

- 12.8 % معدل بطالة الإناث

- 2.4 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص

- 35.4 % تضاعف المشاركة الاقتصادية للإناث

- 43.02 % مشاركة النساء في المناصب العليا