أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه الأدوار الرائدة للمملكة بدعم من القيادة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي لخير البشرية، عبر جهودها ضمن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي ومجموعة عمل الابتكار لقمة مجموعة الـ20 تحت الرئاسة البرازيلية.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة الـ20 المنعقدة في جمهورية البرازيل الاتحادية، إلى الجهود البارزة التي تبذلها المملكة لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام، حيث تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية، إضافة إلى الإنجازات الرائدة في تمكين المرأة والشباب في قطاع التقنية، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في التقنية من 7% في 2018 إلى 35% بالعام الحالي، لافتاً النظر إلى منجزات رؤية المملكة 2030 في ملف الحكومة الرقمية بوصفها ركيزة أساسية للشمول الرقمي وبناء الثقة، ما جعل المملكة تتبوأ المركز الرابع عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية ضمن مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية.

وتطرق إلى جهود المملكة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها إطلاق المملكة إطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، إضافة إلى تأسيس المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع اليونسكو، الأمر الذي يعكس بجلاء التزام وحرص المملكة بدعم الابتكار التقني وتعزيز دورها في مجموعة الـ20.

وفي ختام كلمته، أكد السواحه أن المملكة بدعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ستواصل دورها القيادي في الاقتصاد الرقمي والابتكار، وستظل شريكاً عالمياً فاعلاً في تشكيل حاضر ومستقبل الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات التي تسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية للبشرية جمعاء.