تعد شركة دله الصحية واحدة من أبرز مقدمي الرعاية الصحية في المملكة بشبكة خدماتها المختلفة التي تشمل المستشفيات والعيادات والرعاية المنزلية ووجود آلاف من المتخصصين من مقدمي الرعاية، الأمر الذي مكن شركة دله الصحية من أن تصبح رائدة في القطاع الصحي الوطني والإقليمي وركيزة بارزة من ركائز الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وها هي شركة دله الصحية تتوج بجائزة World Business Outlook Award لمستشفيات دله بحصولها على جائزة الريادة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية لعام 2024، ويبيّن هذا التكريم الالتزام لتحقيق التميز والابتكار وتوفير الرعاية الصحية بجودة وأمان منذ تأسيس مستشفى دله النخيل عام 1987، الذي توسع ليصبح ظاهرة في تقديم التميز والابتكار للمنطقة، لتأتي مستشفى دله نمار مكملة لنظام شبكة الرعاية الصحية الشاملة الذي توفره شركة دله الصحية، الأمر الذي يجعل مستشفيات دله مرشحاً مستحقاً للجوائز باعتبارها رائدا في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية لعام 2024..

وتُمنح جوائز World Business Outlook Awards للجهات الأكثر تميزًا والأقوى أداءً في مختلف القطاعات حول العالم.

وقد عززت مستشفيات دله تكاملها وترابط بعضها ببعض في تقديم رعاية طبية على كافة المستويات والتخصصات، الرعاية الطارئة وصولا إلى رعاية مرضى الفشل الكلوي ومرضى الرعاية طويلة الأمد وخدمات الطب النفسي للمرضى المنومين، إضافة إلى كونها تواكب التغييرات بتوفير أحدث التقنيات الطبية، وتضم كوادر طبية متميزة ومتخصصة يقودها الابتكار والشغف والالتزام تجاه تلبية الاحتياجات الصحية الشاملة لمجتمعنا لصنع الفارق في حياة المرضى وتحقيق قصص نجاحات لا تنتهي.

تضع مستشفيات دله في أعلى قائمة أولوياتها، تقديم رعاية طبية بأعلى معايير الجودة في بيئة آمنة ويتضح ذلك بوجود سجل حافل بالاعتمادات الوطنية والدولية، حيث تعد مستشفى دله النخيل من أوائل المستشفيات الحاصلة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة JCIA، واعتماد كلية علماء الأمراض الأمريكية CAP لمختبر المستشفى، وشهادة الأيزو لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد 12 مركزًا جراحيًا من قبل مؤسسة المراجعة الجراحية الأمريكية (SRC) كمراكز للتميز الجراحي الذي يتوافق مع أفضل المعايير الدولية. كما حصل المستشفى على اعتماد المنظمة الأمريكية للاعتماد الصحي الدولي GHA (Global Healthcare Accreditation) في السياحة العلاجية بعد استيفائه لكافة معايير الاعتماد العالمي للرعاية الصحية.

وتعليقًا على هذا التتويج، أعرب الدكتور أحمد صالح بابعير، الرئيس التنفيذي لدله الصحية، عن فخره قائلاً: «حصولنا على هذه الجائزة يدل على التزامنا الراسخ لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة بأعلى جودة لتحقيق التميز والريادة إضافة إلى العمل الدؤوب المشترك بين الفريق الطبي والإداري من الخبراء والمختصين، وسنظل على العهد لتحقيق رسالتنا بأعلى جودة وأمان في هذا القطاع».

يذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليا مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، التي تخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.