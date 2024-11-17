نقل وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، وتمنياتهما الصادقة لتونس وشعبها بتحقيق المزيد من التقدم والنمو والاستقرار، فيما أعرب قيس سعيّد عند استقباله الوزير عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ومكانته على المستويين العربي والعالمي، مؤكدا الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في العالمين العربي والإسلامي.وجرى خلال الاستقبال الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، استعراض علاقات التعاون بين المملكة وتونس في المجال الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها المجالات الاستثمارية في البلدين.ورحب الرئيس التونسي بما تم التوصل إليه لتوقيع مذكرة التفاهم من أجل تشجيع الاستثمارات بين البلدين الشقيقين خلال هذه الزيارة.من جانب آخر، التقى وزير الاستثمار، وزير النقل التونسي رشيد عامري.وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات.