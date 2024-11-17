اختتمت شركة «تلال للتطوير العقاري» مشاركتها الناجحة في معرض «سيتي سكيب العالمي» بالرياض، بتوقيع سلسلةٍ من الاتفاقيات الإستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مشاريع «بيوت تلال»، وتطوير مشروع «قلب الخُبَر» وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

من جانبه، علَّق الرئيس التنفيذي لشركة «تلال العقارية» عبدالرحمن البسام بالقول: «تأتي هذه الاتفاقيات جزءاً من التزام الشركة بدفع عجلة التطوير العقاريّ في المملكة، وتعزيز مشروعاتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ إذ تسعى «تلال للتطوير العقاري» عبر هذه الشراكات إلى تقديم تجارب سكنيةٍ متكاملةٍ ومستدامة، تجمع بين التصميم العصري وجودة الحياة العالية، وتواكب أحدث التوجُّهات العالمية؛ لتساهم في رفع مستوى المعيشة في مجتمعاتها».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتعزيز شراكاتنا مع الشركات الرائدة في المملكة التي تمتاز بالخبرة والكفاءة؛ لضمان تقديم حلولٍ متكاملةٍ ترتقي بجودة الحياة لعملائنا».

وتضمَّنت الاتفاقيات الموقَّعة شراكاتٍ مع جهاتٍ عدة أبرزها عقد تطوير مع مجموعة «إنيسمور» العالمية؛ لتطوير فندق «25Hours» الأول من نوعه في الخُبَر، الذي سيتضمَّن مركزاً لمساحات العمل المشترك بالعلامة التجارية «Working_From» بمساحةٍ تزيد على 2,000 متر مربع؛ مما يعزز خيارات الضيافة، والعمل المَرِن في المنطقة.

كما تم توقيع عقدٍ مع شركة «أسواق التميمي»؛ لافتتاح أول فرع لـ «Nature’s Market» في مشروع «قلب الخُبَر»؛ مما يساهم في توفير تجارب تسوُّق مميَّزة لسكان المشروع.

وفي إطار تمويل المشاريع، أبرمت «تلال» اتفاقيات تعاونٍ مع عدد من البنوك السعودية البارزة، تشمل مصرف الراجحي، وبنك الرياض؛ لضمان توفير حلولٍ تمويليةٍ مرنةٍ وميسَّرةٍ تلبِّي حاجات العملاء، وتدعم توسُّع مشاريع الشركة.