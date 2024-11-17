كشفت وزارة التجارة تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ20 شهرا الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد.

وساهم النظام الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023م في تنامي السجلات التجارية للشركات، ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام 2024م إلى 389413 سجلا تجاريا، إذ كانت قبل بدء سريان النظام 230762 سجلا تجاريا.

وأطلق النظام عدة ممكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها مثل:

1- تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات.

2- تحفيز التملك في الشركات، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص.

3- استحداث شركة المساهمة للبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية.

4- السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات.

5- تطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر.

6- استثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.

7- التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات «عن بعد».

8- إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج.

9- إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة.

10- تسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.

وجاء نظام الشركات الجديد بشركة «المساهمة للبسطة»، وهي شكل جديد يلبي حاجات ومتطلبات زيادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.