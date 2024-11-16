التقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بالعاصمة التونسية اليوم وزير النقل التونسي رشيد عامري.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر.

كما وقّع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ بالعاصمة التونسية اليوم مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز الصقر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تعاون الطرفين لتشجيع الاستثمار المباشر بينهما عن طريق تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتطوراتها.