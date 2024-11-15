اختتمت مجموعة رتال للتطوير العمراني مشاركتها كراعٍ ماسي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 الذي استضافته العاصمة الرياض تحت شعار «مستقبل الحياة»، وجاءت مشاركة رتال المميزة في أكبر المعارض العالمية للعقارات لتعزز مكانتها ودورها الرئيسي في قطاع التطوير العمراني بالمملكة، وذلك من خلال إعلانها عن حزمة مشاريع بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، جرى إطلاق البيع لأربعة منها في مدينة الرياض، وذلك خلال المعرض وهي: (نساج الفرسان 2، وإيوان خزام، وإيوان سدرة 4، وإيوان ريجان الذي سيكون بداخل المجمع السكني ريجان هيلز).

وشملت تفاصيل المشاريع مجالات التطوير العمراني، في مجموعة متنوعة من المشاريع منها سكنية ومكتبية، ومتعددة الاستخدامات، وأخرى في مجال الضيافة والفنادق وتعزيز البنية التقنية في القطاع العقاري.

كما شهدت مشاركة رتال توقيع 11 اتفاقية تعاون وشراكات إستراتيجية عكست رؤية المجموعة المستقبلية ودورها الفاعل في تحقيق أهداف رؤية 2030، إلى جوانب أخرى تدعم الابتكار في التصميم المعماري، كما تضمنت عدة شراكات مع بنوك لتقديم حلول تمويلية مبتكرة.

فيما استفادت أكثر من 1200 عائلة بشراء وحدات سكنية من رتال خلال معرض سيتي سكيب بقيمة تجاوزت 2 مليار ريال، في حين سجل ما يزيد عن 5000 عميل اهتمامهم بالمشاريع المستقبلية التي أطلقتها المجموعة، مما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في المشاريع المتميزة التي تقدمها المجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة رتال المهندس عبدالله البريكان: «إن مشاركتنا في سيتي سكيب العالمي 2024 جاءت لتؤكد مكانتنا كمطور رئيسي ومساهم حقيقي في صياغة مستقبل القطاع العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى حرصنا على القرب من عملائنا، وتلبية احتياجاتهم، وضمان ثقتهم في جميع ما نقدم». مشيراً إلى أن تحقيق رؤية 2030 يتطلب جهداً استثنائياً في تطوير مشاريع عصرية ومبتكرة تتجاوز التوقعات.

وأضاف البريكان: «المشاريع التي أعلنا عنها ليست مجرد مبانٍ بل هي تجسيد لفلسفة تطويرية تهدف إلى تقديم تجارب معيشية متميزة تسهم في تحسين جودة الحياة وإننا نحرص على بناء مجتمعات نابضة بالحياة تُلبّي تطلعات عملائنا وتقدم لهم بيئة سكنية وعملية متكاملة».

وشهدت مشاركة مجموعة رتال إقامة مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تناولت مواضيع مهمة في قطاع التطوير العمراني، بالإضافة إلى زيارة عدد من الشخصيات لجناح رتال التي وقفت على المشاريع المستقبلية وتعرفت على رؤية المجموعة وإستراتيجيتها.