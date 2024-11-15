انطلقت اليوم 15 نوفمبر فعاليات معرض تايلند الضخم 2024، حيث بدأت بحفل افتتاحٍ كبيرٍ ومبهر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ليتحقق بذلك معلم بارز من شأنه تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وتايلند. وقد أبرزت هذه الفعالية الافتتاحية الثراء الثقافي لتايلند وإمكانات التعاون الاقتصادي التي تتمتع بها.

ويهدف هذا المعرض، الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة العربية السعودية، إلى إبراز حضور تايلند في الشرق الأوسط من خلال عرض منتجات وخدمات تايلندية متميزة ومبتكرة في العديد من الصناعات والقطاعات. ويمثل المعرض تعاوناً تاريخياً بين تايلند من جهة والمملكة من جهة أخرى، مما يعزز بدء مرحلة جديدة من التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.

وتشارك في المعرض أكثر من 200 علامة تجارية تعرض منتجات تايلندية بارزة تشمل: قطاعات الأغذية والمشروبات، والسياحة والضيافة، والصحة، وقطع غيار السيارات، وقطاعات الزراعة الذكية والابتكار، والعطور، إلى جانب العديد من الصناعات الأخرى، وذلك برعاية غرفة الرياض، واتحاد الغرف السعودية.

ويقام معرض تايلند الضخم 2024 بتنظيم من شركة «إندكس كرييتف فيلدج المحدودة (Index Creative Village Public Company Limited)» بالتعاون مع غرفة التجارة ومجلس التجارة التايلندي، وشركة أحداث الكون (Cosmos Events Company). ويجمع المعرض الخدمات والمنتجات التايلندية المتميزة والمبتكرة في العديد من الصناعات والقطاعات، مما يجعله منصةً فريدةً للتعاون التجاري والتبادل الثقافي.

ويتماشى المعرض مع رؤية المؤسسات في القطاعين العام والخاص كالهيئة العامة للتجارة الخارجية، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة الرياض، ومجلس الأعمال السعودي التايلندي، التي تمكنها من الوصول إلى السوق التايلندية النابضة بالحياة، مع بحث وتقوية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتايلند.

حضر حفل الافتتاح العديد من الضيوف المرموقين، بما في ذلك نائب وزير التجارة السعودي، ومستشار رئيس الوزراء ممثلًا عن الوفد التجاري التايلندي، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال السعودي التايلندي، والرئيس الفخري لغرفة التجارة التايلندية ومجلس التجارة التايلندي، إضافة إلى رؤساء ومديري غرف تجارية وشركات مختلفة.

وكان من بين أبرز الفعاليات التي جرت في هذه الليلة الخطابات التي ألقتها شخصيات مهمة، حيث ناقشت وحددت مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية التايلندية.

ويتضمن معرض تايلند الضخم 2024، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، فقرات ثقافية وفنية تحتوي على عروض تايلندية يومياً لتقدم نموذجاً للتراث الثقافي الغني الذي تتمتع به تايلند، فضلاً عن معايشة تجربة غامرة وثرية بالأنشطة والفعاليات، بما في ذلك الإطلاق الحصري لبعض المنتجات، وفرص التواصل المتعددة، والعروض التفاعلية.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 12 ألف زائر من المتخصصين والمشترين، مما يعزز فرص التواصل مع خبراء الصناعة والموردين وقادة القطاعات التجارية لبناء شراكات تسهم في دعم التعاون وتوسيع الأعمال في المملكة، كما يمكن للزوار المشاركة في مجالات واسعة من الفعاليات المهمة، كالندوات والجلسات النقاشية والحوارية التي تقدم أفكاراً ورؤية قيِمة حول المشهد الاقتصادي في المنطقة.