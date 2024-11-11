قفز صافي ربح «شركة دله الصحية» بنسبة 27.6% ليبلغ 126 مليون ريال في الربع الثالث من 2024، بزيادة قدرها 27 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق. كما قفز صافي ربح الشركة لفترة الأشهر التسعة من 2024 بنسبة 45% ليبلغ 357 مليون ريال، بزيادة قدرها 111 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأدى ارتفاع الأرباح إلى وصول ربحية السهم للربع الثالث من 2024 إلى 1.29 ريال/سهم، مقابل 1.01 ريال/سهم في الربع المماثل من العام السابق، ووصلت ربحية السهم لفترة الأشهر التسعة من 2024 إلى 3.66 ريال/سهم، مقابل 2.53 ريال/سهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة خلال إعلان نتائجها المالية أن هذا الارتفاع يُعزى لجملة من الأسباب، في مقدمتها زيادة الإيرادات حيث ارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة 13.1% لتصل إلى 848 مليون ريال بزيادة قدرها 98 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، أما على مستوى فترة الأشهر التسعة من 2024 فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.2% لتصل إلى 2.367 مليون ريال بزيادة قدرها 260 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

كما ارتفع إجمالي الربح للربع الثالث من 2024 بنسبة 15%، ليبلغ 323 مليون ريال بزيادة قدرها 42 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، أما على مستوى فترة الأشهر التسعة من 2024 فقد ارتفع إجمالي الربح بنسبة 16.8% ليصل إلى 914 مليون ريال بزيادة قدرها 131 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأفادت «شركة دله الصحية» أن الربح التشغيلي للربع الثالث من 2024 قد ارتفع بنسبة 23.3% ليبلغ 161 مليون ريال، بزيادة قدرها 30 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، وارتفع الربح التشغيلي لفترة الأشهر التسعة من 2024 بنسبة 21.4% ليبلغ 452 مليون ريال، بزيادة قدرها 80 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأعلنت شركة دله للخدمات الصحية اليوم أيضاً قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من 2024 وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 17/11/2024، وهذا هو قرار التوزيع الثالث الذي يتخذه مجلس الإدارة بتوزيع أرباح خلال 2024.

وتعليقاً على ذلك، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «دله الصحية» المهندس طارق القصبي أن هناك عدة أسباب ساهمت في زيادة صافي أرباح الشركة العام الحالي، من بينها زيادة الطاقة التشغيلية للمستشفيات، حيث انطلق تشغيل التوسعات في كل مستشفى دله نمار ومستشفى المملكة (شركة درع الرعاية)، مع استمرار النمو في أعداد مراجعي مستشفيات المجموعة، إضافة إلى التحسن المتواصل في كفاءة التشغيل، كما استطاعت الشركة تحقيق درجة رفع تشغيلي خلال فترة الأشهر التسعة من 2024 بلغت 1.76 وهي بذلك تكون قد استطاعت أن تحقق زيادة في أرباح التشغيل بنسبة 1.76% لكل1% زيادة في الإيرادات إضافة إلى ضبط التكلفة، كما تجدر الإشارة إلى أن 69% من الزيادة في صافي أرباح الشركة هو ناتج عن العمليات التشغيلية لمستشفيات المجموعة والنسبة المتبقية أغلبها ناتجة من تحسن النتائج المالية للشركات الزميلة.

كما أكد المهندس القصبي على الخطوات الاستراتيجية الراسخة والمستمرة التي تسير عليها «شركة دله الصحية» في تقديم خدمات الرعاية الطبية الآمنة والتأثير الإيجابي على القطاع الصحي الخاص بالمملكة، ومن ذلك إنشاء مستشفى جديد في حي العارض شمال الرياض بمساحة 45 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 250 سريراً، وقد تم توقيع العقد وبدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية بقيمة 690 مليون ريال.

وفي إطار خطة التوسع للمجموعة، وقعت الشركة في أغسطس 2024 اتفاقية استحواذ واكتتاب ملزمة مع شركة أيان للاستثمار لشراء 97.4٪ من مستشفى الأحساء بالأحساء، وشراء 100٪ من مستشفى السلام بالخبر، وقد تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة وتداول على هذه الصفقة وفي انتظار موافقة هيئة السوق المالية تليها موافقة الجمعية العمومية غير العادية لكلا الشركتين. ويأتي هذا التوسع في إطار تلبية تطلعات المرضى للحصول على خدمة صحية بجودة عالية لسكان المنطقة الشرقية.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع كل من شركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة دله العقارية وشركة تطوير، بهدف إنشاء صندوق عقاري خاص بقيمة تقديرية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات يحتوي على مساحات تجارية ومكتبية وفندقية وقطاع رعاية صحية حسب الدراسة المبدئية لاستغلال الأراضي المملوكة لكل من شركة دله الصحية وشركة دلة العقارية والمجاورة لمستشفى دلة النخيل.

يذكر أن شركة دله الصحية تضم ستة مرافق صحية رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مراجع سنوياً عبر أكثر من 1,150 سريراً بالشركات التابعة وأكتر من 650 سريراً بالشركات الزميلة، وأكثر من 550 عيادة بالشركات التابعة وأكثر من 250 عيادة بالشركات الزميلة، كما تضم موظفين متخصصين وأطباء من ذوي الخبرة، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.