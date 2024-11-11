أعلنت شركة «دار وإعمار» للاستثمار والتطوير العقاري إطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة بالتعاون مع «NHC»، وذلك ضمن مشاركتها في «معرض سيتي سكيب العالمي»، الحدث العقاري الأكبر، الذي يقام في «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)» من 11 إلى 14 نوفمبر 2024.

وتتضمن مشاريع الشركة: «تالا الخزام»، «سرايا الفرسان 2»، و«النرجس ريزيدينس»، التي تقارب قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال سعودي، مقدمة خيارات سكنية متنوعة تستجيب لاحتياجات العائلة السعودية.

من جانبه، أوضح أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار وإعمار»: «نهدف في «دار وإعمار» إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق السعودي المتغير، من خلال توفير وحدات سكنية مجهزة بمرافق مجتمعية متكاملة وفق أعلى معايير الراحة والجودة، حيث صُممت كافة مشاريعنا بدقة على أيدي نخبة من خبرائنا المتميزين في الهندسة والتصميم والتنفيذ، مدعومين بشبكة من الشركاء الاستراتيجيين، لتلبية أعلى معايير النجاح والتميز».

بدوره، علق منصور الجفيلي، مدير مبيعات المملكة بالشركة، قائلاً: «يسعدنا المشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، الذي يتيح لعملائنا الاستفادة من العروض الحصرية المقدمة والاطلاع على التقنيات التي نوفرها، وندعو الجميع لزيارة جناحنا في المعرض للتعرف على مشاريعنا ومزاياها الفريدة. يتطلع فريقنا المدرب لاستقبالكم في جناحنا والإجابة على كافة استفساراتكم وتقديم شرح مفصل عن مشاريعنا وما تقدمه من مزايا استثنائية».

تالا الخزام: وحدات عصرية وتصميم فاخر

يقع مشروع «تالا الخزام» في قلب ضاحية الخزام شمال الرياض، ويضم 1,299 وحدة سكنية متنوعة التصاميم تشمل خمسة نماذج سكنية تجمع بين التصميم الفاخر والراحة. وقد صُمم المشروع لتقديم تجربة متكاملة للعائلات عبر مرافقه مثل الحدائق الخاصة والمساحات التجارية والمراكز الصحية، مما يعزز رفاهية السكان وجودة الحياة.

سرايا الفرسان 2: وجهة حياة عائلية

يوفر مشروع «سرايا الفرسان 2» بيئة متوازنة في شمال شرق الرياض، بفضل مرافقه المتنوعة من حدائق، ومناطق تجارية ومساجد، ومدارس داخل الضاحية تلبي رغبات جميع أفراد العائلة. يتكون المشروع من 718 وحدة تنقسم إلى أربعة نماذج سكنية، ويتيح للسكان حياة مريحة وآمنة وسط أجواء مجتمعية حيوية.

النرجس ريزيدينس: مرافق متكاملة وموقع استراتيجي

يقع مشروع «النرجس ريزيدينس» شمال الرياض في موقع استراتيجي على بعد خمسة كيلومترات فقط من مطار الرياض، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في السكن القريب من المرافق الحيوية.

يضم المشروع 15 مبنى بـ750 وحدة سكنية ذات تصاميم حديثة ومرافق شاملة تشمل مراكز تجارية، ومراكز طبية، ومساجد، إلى جانب مساحات خضراء ومسارات مخصصة للمشاة، تتيح للعائلات الحصول على تجربة سكنية متكاملة داخل نطاق المشروع.