بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عقدي تأسيس مجمعين صناعيين داخل المدينتين الصناعيتين «الثانية بمكة المكرمة، والخرج» باستثمارات تتجاوز ملياري ريال.

وقع العقدين الرئيس التنفيذي لـ «مدن» المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لشركة البداد سعودي القابضة الأستاذ زايد بن حسين البداد، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور الفطين بن حسين البداد.

ويستهدف المجمع الصناعي في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة الذي تتجاوز مساحته 1.3مليون متر مربع؛ استثمار 1.75 مليار ريال في عدد من الصناعات النوعية الواعدة باستخدام أعلى التقنيات التصنيعية في خطوط الإنتاج، إضافة إلى تنفيذ المباني الجاهزة ومسبقة الصنع، بما يسهم في توفير 5 آلاف فرصة وظيفية ـ وتعزيز الصادرات الوطنية بنسبة تصل إلى 60% من حجم إنتاج المجمع إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والقارة الأمريكية، وكذلك إلى سورية ولبنان والأردن والعراق.

ويُواكب ذلك إطلاق «مدن» عدداً من مشاريع التطوير في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة على مساحة تجاوزت 4.3 مليون متر مربع لتأسيس بنية تحتية متكاملة مُعززة بالخدمات الرئيسية والمنتجات المبتكرة، إضافة إلى تدشين محطة تحويل فرعية بسعة 200 م.ف.أ لتهيئة بيئة صناعية تنافسية تعزز فرص النمو والاستدامة.

ويوفر المُجمع الصناعي في المدينة الصناعية بالخرج الذي تتجاوز مساحته 307 آلاف متر مربع ويصل حجم استثماراته 375 مليون ريال؛ نحو 1,000 فرصة وظيفية تدعم المشاريع الإنشائية وصناعة المعارض والفعاليات الرياضة والثقافية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز تشكيل صناعات الحديد والألمنيوم وصناعات الزجاج والأقمشة البلاستيكية (PVC)؛ مستهدفاً تصدير نحو 60% من طاقته الإنتاجية إلى دول الكويت، والبحرين وعمان وقطر.

جاء ذلك امتداداً لرؤية «مدن» أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، وخلق بيئة صناعية ممكنة تعزز استدامة الأعمال وتسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية السعودية 2030 بتحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة.

وتواصل «مدن» تمكين الصناعة في المملكة بتطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة تماشياً مع الأولويات الوطنية، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، إذ ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية حول المملكة إلى أكثر من 209 ملايين متر مربع، ويصل عدد المنشآت نحو 6,882 منشأة صناعية.