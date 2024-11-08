كشف رصد أجرته «عكاظ» بناءً على تقاير حكومية أن السعودية قلصت إنتاجها من النفط الخام خلال العام الماضي 2023 بنسبة 9.3%، ليصبح إجمالي الإنتاج نحو 3.51 مليار برميل نفط خام خلال العام الماضي، بانخفاض قدره 359 مليون برميل نفطي في عام.أظهر الرصد أن إجمالي قيمة التقليص اليومي لإنتاج النفط تجاوز 984 ألف برميل نفط يومياً، إذ بلغ عدد الإنتاج اليومي من براميل النفط نحو 9.61 مليون برميل نفط يومياً، فيما كان متوسط الإنتاج في عام 2022 نحو 10.59 مليون برميل نفط يومياً، بتراجع نسبته 9.3%، إذ يعد عام 2022 أكثر أعوام إنتاج النفط الخام في السعودية بما يعادل 10.59 مليون برميل نفط يومياً.وكشفت شركة أرامكو أن متوسط سعر برميل النفط في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2023 بلغ نحو 89.3 دولار للبرميل، فيما كان متوسط سعر البرميل للفترة ذاتها من عام 2022 نحو 101.7 دولار للبرميل، ويبلغ إجمالي وزن البرميل الواحد للنفط الخام نحو 158.98 لتر (42 جالوناً).وكانت قيمة استهلاك النفط الخام قد بلغت نحو 172.56 مليون برميل خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته 2.91% ويعادل 5171 برميل نفط، وبلغ متوسط استهلاك النفط الخام يومياً نحو 472 ألف برميل.وكشفت هيئة الإحصاء تراجع إنتاج البنزين بنسبة 2.55% العام الماضي، ليبلغ نحو 224.29 مليون برميل في عام (بمتوسط 614 ألف برميل يومياً)، فيما بلغ إجمالي استهلاك البنزين العام الماضي نحو 185.89 مليون برميل، بارتفاع نسبته 1.77% عن عام 2022، بمتوسط استهلاك يومي يعادل 509 آلاف برميل، فيما كان متوسط الاستهلاك لعام 2022 نحو 500 ألف برميل فقط.