عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التحديث الشهري للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمنه من تحليلٍ لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس على التقدم الذي حققته المملكة في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م، مما يعكس الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة في تنفيذ برامج رؤية المملكة (2030).

وتناول المجلس تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الثالث من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع للاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران وفق خطط وإستراتيجيات رؤية (2030).

وناقش خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من ضمنها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها.

وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.