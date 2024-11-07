أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بفرع العاصمة المقدسة مستودعًا للغش في منتجات العطور يمتهن القائمون عليه تعبئة العطور مجهولة المصدر في عبوات تحمل بيانات مضللة وخادعة للمستهلك. واستدعت الوزارة مالك المقر لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لأحكام أنظمة حماية المستهلك.

واشتملت الكميات المضبوطة على 600 لتر مواد خام عطرية (مجهولة المصدر) تحمل علامات تجارية مختلفة، وأجهزة تعبئة وتغليف وكبس عبوات العطور، ومكائن تكرير العطور، إضافة إلى أكثر من 518 ألف عبوة وأغطية واستكرات عطور فارغة.

ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.