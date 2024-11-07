تدعو شركة نقل المياه الجهات المُهتمة (المطورين وشركات المقاولات) إلى تقديم طلبات إبداء الرغبة لتطوير مشروع نظام نقل مياه رأس محيسن - الباحة - مكة المكرمة المستقل لِتطوير المشروع على أساس نموذج التصميم والبناء والتمويل والإيجار ونقل الملكية (DBFLT).

وستقوم الشركة المُطوّرة لِلمشروع بِتأجير سعة النقل بالكامل إلى شركة نقل المياه بِموجب اتفاقية تطوير وإيجار نقل المياه، ومن المتوقع أن تصل مدة هذه الاتفاقية إلى 35 عاماً، والذي يستهدف إمداد محافظات مكة المكرمة والباحة.

يأتي ذلك تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يحقق التنمية المُستدامة للموارد المائية، وتوفير خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة، وسدّ الفجوة بين العرض والطلب على المياه في المملكة، وتوفير 90% من الإمدادات المائية للمدن من خلال تحلية مياه البحر، لتقليل الاعتماد على مصادر المياه الجوفية غير المُتجددة، ومن خلال برنامج التخصيص لأنظمة نقل المياه المستقلة (IWTS) التي ستساهم في تحقيق ذلك، ومنها مشروع نظام نقل مياه رأس محيسن - الباحة - مكة المكرمة، بسعة نقل تصميمية تبلغ 515 ألف متر مكعب يومياً، و بإجمالي أطوال أنابيب 300 كيلومتر تقريباً.

يذكر أن شركة نقل المياه هي شركة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية، تأسست بِموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 في سبتمبر 2019، وتعمل على أسس تجارية لتقديم خدمات نقل المياه والخزن الاستراتيجي.