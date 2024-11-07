تستعد شركة «دار وإعمار» للاستثمار والتطوير العقاري، للمشاركة في «معرض سيتي سكيب العالمي»، الحدث الأكبر في قطاع العقارات، والذي سيقام في «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)» بالعاصمة الرياض، في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024.

وتكشف «دار وإعمار» خلال فعاليات المعرض 3 مشاريع عقارية نوعية تقوم بتطويرها مع «الشركة الوطنية للإسكان»، حيث تصل القيمة الإجمالية لمشاريع شركة «دار وإعمار» مع «الوطنية للإسكان» إلى 9 مليارات ريال، وهي تعكس حجم الشراكة الإستراتيجية منذ بداية العلاقة بينهما، ومساهمتهما الفعّالة في تطوير القطاع العقاري السعودي، وتؤكد مكانة الشركة كواحدة من أبرز المطورين في المملكة.

وتقارب قيمة المشاريع المطروحة خلال المعرض 5 مليارات ريال، وتتضمن المشاريع: «النرجس ريزيدينس»، و«تالا الخزام»، و«سرايا الفرسان 2» التي صُممت جميعها لتلبية احتياجات الأسر السعودية، بفضل تنوع المزايا التي تقدمها من مجتمعات متكاملة ومساحات خضراء وتنوع نماذج الوحدات المقدمة في المشاريع.

ويتميز مشروع «تالا الخزام»، بأنه مشروع سكني فاخر شمال الرياض في ضاحية خزام، مصمم لمواءمة متطلبات العائلات العصرية، ويوفر تجربة سكنية متكاملة بأجواء تجمع بين الراحة والرفاهية.

أما مشروع «سرايا الفرسان 2» في ضاحية الفرسان شمال شرق الرياض، فيقدم وحدات سكنية متنوعة بتصاميم حديثة، مع مرافق متكاملة تلبي متطلبات الحياة اليومية.

فيما ينفرد مشروع «النرجس ريزيدنس» في الرياض بكونه مجتمعًا سكنيًا يوفر نمط حياة متكامل يشمل الشقق السكنية والمرافق الخدمية والتجارية التي تتماشى مع احتياجات العائلات، ويجمع بين الموقع الإستراتيجي وجودة التصميم.

وستوفر «دار وإعمار» في المعرض، تجربة متميزة للعملاء من خلال عرض مشاريعها باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المحاكية للواقع، مثل المجسمات العقارية ثلاثية الأبعاد والمنصة التفاعلية، مما يُتيح لهم التعرف على المشاريع عن قرب والتجول افتراضيًا داخل الوحدات السكنية.

وأوضح أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار وإعمار»، أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها في سيتي سكيب جلوبال إلى عرض مشاريع مميزة تضيف قيمة إلى سوق العقار السعودي وتستجيب لاحتياجات الأسر في طرح تجربة سكنية متكاملة.

وأعرب منصور الجفيلي، مدير مبيعات الشركة، عن تطلعه لاستقبال الزوار في جناح «دار وإعمار» لعرض مشاريعهم المتنوعة التي تجمع بين الابتكار والجودة، وتقديم خدمات استثنائية للعملاء.

وتدعو «دار وإعمار» جميع الزوار إلى زيارة جناحها في معرض سيتي سكيب جلوبال، في القاعة رقم 1 جناح 94، من الساعة 12 ظهراً الساعة 10 مساءً، للاطلاع على أحدث مشاريعها العقارية والتعرف على الفرص الاستثمارية الفريدة.