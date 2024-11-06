بحضور أمين منطقة المدينة المنورة معالي المهندس فهد بن محمد البليهشي، افتتحت ايكيا السليمان معرضها الجديد في المدينة المنورة، في خطوة تؤكد مسيرة التوسّع المستدام لمجموعة السليمان في المملكة.

الحفل الذي حضره عدد من كبار الشخصيات، يتقدمهم رئيس مجلس إدارة مجموعة السليمان معالي الدكتور غسان السليمان، بجانب الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان سعود السليمان، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، يعد بمثابة انطلاقة جديدة تسهم في تطوير قطاع التجزئة في المنطقة.

ويقع المعرض على مساحة تتجاوز 18 ألف متر مربع في موقع استراتيجي على طريق القصيم الرئيسي، بالقرب من محطة قطار الحرمين، مما يجعله وجهة مميزة لعملاء ايكيا في المدينة المنورة. وبهذا الافتتاح، يرتفع عدد نقاط الالتقاء بالعملاء في المملكة إلى 11 نقطة بيع، ما بين معارض واستوديوهات للتصميم، مما يعزز من حضور ايكيا السليمان في السوق السعودية.

ويتكون المعرض الجديد من ثلاثة طوابق تشمل صالة العرض الرئيسية، صالة السوق، وصالة الخدمة الذاتية، وصالة الطعام، إضافة إلى منطقة لألعاب الأطفال. ويوفر المعرض مرافق متكاملة تشمل مواقف سيارات تتسع لأكثر من 350 سيارة، مع تلبية كافة احتياجات المتسوقين التي تشمل أكثر من 7 آلاف منتج لتأثيث المنزل من أثاث واكسسوارات وغيرها.

وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان سعود السليمان أن افتتاح معرض ايكيا المدينة المنورة: «يمثل خطوة رئيسية في استراتيجية التوسّع الطموحة للمجموعة في المملكة. نحن ملتزمون بتقديم تجربة تسوق عالمية المستوى تلبي تطلعات العملاء وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من النمو الاقتصادي في هذه المدينة المباركة».

من جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لايكيا السليمان سامر صايغ: افتتاح معرض ايكيا في المدينة المنورة يعكس التزامنا بتقديم تجربة تسوق مبتكرة وعصرية لعملائنا، مع التركيز على الاستدامة والجودة. نسعى دائماً لتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وبناء بيئة تسوق مريحة وشاملة تناسب جميع أفراد العائلة. المدينة المنورة كانت دائماً وجهة استراتيجية بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لخدمة مجتمعها.

يذكر أن المشروع قد تم تنفيذه من قبل شركة احتراف للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة السليمان، مشكلاً نموذجاً رائداً في مجال الاستدامة والبيئة، إذ يعتمد في عملياته على حلول مبتكرة مثل الطاقة الشمسية التي تمده بنسبة 15% من احتياجه من الطاقة، والإضاءة باستخدام المصابيح الموفرة للطاقة. كما يحتوي على محطة لإعادة تدوير المياه ومحطة لمعالجة المياه الرمادية، إضافة إلى واجهة مبتكرة مكونة من طبقات متعددة من البولي إيثيلين تساعد في منع فقدان الحرارة وتقليل تأثير التغيرات في درجات الحرارة الداخلية.

وبجانب الدور الذي يلعبه معرض ايكيا الجديد في توفير حلول تأثيث منزل، يلعب المعرض دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير أكثر من 1,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع نسبة توطين تجاوزت 70%. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية المجموعة في المساهمة في تطوير المدينة المنورة والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار.