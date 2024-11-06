كشفت شركة أرامكو أن متوسط سعر برميل النفط للأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2024 بلغ 82.7 دولار للبرميل، إذ بينت الشركة أنها تواصل المضي قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للشركة عند 12 مليون برميل في اليوم، وبدئها أعمال حقن المياه اللازمة لزيادة الإنتاج بواقع 50 ألف برميل يومياً من النفط الخام في 2027، مع استمرار أعمال الشراء والإنشاء في مشروع زيادة إنتاج النفط الخام في حقل المرجان؛ الذي يتوقع أن يضيف طاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل عام 2025.وأعلنت الشركة توزيع أرباح أساسية عن الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 76.1 مليار ريال، إضافة إلى توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال (بإجمالي توزيعات 116.5 مليار ريال)؛ وهو ما يعادل 48.15 هللة لكل سهم يمتلكه المساهمين يوم الاستحقاق.وأعلنت أرامكو عن تسجيلها (صافي دخل) بقيمة 103.37 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي 2024، بتراجع نسبته 15.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024 التي سجلت، آنذاك، نحو 122.19 مليار ريال.وأوضحت أرامكو أن الانخفاض في صافي الدخل بالربع الثالث من 2024، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيس إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير.وقابل ذلك جزئياً انخفاض مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، مدفوعةً بشكل رئيس من أرباح الأدوات المشتقة، وانخفاض ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.وبلغ إجمالي الإيرادات 416.63 مليار ريال للربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 424.10 مليار ريال للربع ذاته من عام 2023، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية، وقد قابل ذلك جزئياً ارتفاع الكميات المباعة خلال الفترة.وكشفت الشركة في بيان لها أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 132.1 مليار ريال، أما التدفقات النقدية الحرة فبلغت 82.5 مليار ريال.وأكدت أرامكو أن النفقات الرأسمالية بلغت 49.6 مليار ريال في الربع الثالث لدعم النمو الاستراتيجي على المدى البعيد، وصاحبه طلب قوي على إصدار صكوك دولية بقيمة 11.25 مليار ريال، الذي يزيد من تنويع قاعدة المستثمرين ويعزز محفظة السيولة، أما التطورات في أعمال قطاع التنقيب والإنتاج فتعمل على تعزيز مرونة الإنتاج والتقدم في توسعة مجال الغاز، ويتقدم برنامج الطاقة المتجددة مع الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية متوقعة تبلغ 5.5 غيغاواط.