فازت شركة المراعي بجائزة «أفضل صكوك مؤسسية إسلامية» وذلك عن إصدارها صكوكاً دولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يوليو 2023. وتسّلمت الشركة هذه الجائزة المرموقة ضمن فعاليات جوائز «أسيت تريبل أيه للتمويل الإسلامي» التي أُقيمت في فندق سانت ريجيس بتاريخ 8 أكتوبر 2024 في كوالالمبور، ماليزيا.

وتحتفي جوائز «أسيت تريبل أيه للتمويل الإسلامي» بأبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية والصفقات المتميزة على مستوى العالم، حيث تُعتبر واحدةً من أرقى الجوائز في قطاع التمويل العالمي. ويستند اختيار الفائزين إلى عملية تقييم صارمة تتضمّن معايير كميّة ونوعيّة لتحديد أفضل المؤسسات الإسلامية وأبرز الصفقات في عدة دول.

وتَضَمَّن الفريق القيادي الذي تولّى إعداد الصكوك دانكو ماراس، الرئيس التنفيذي للمالية؛ وإكرام الحق، رئيس الشؤون المالية؛ وامتياز شيخ، مساعد أمين الصندوق؛ ومنصور الوتيد، المستشار القانوني الأول؛ وجونجي فلورون، مدير الخزينة.

يذكر أن «المراعي» هي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وهي اليوم أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وتصل منتجاتها الغذائية عالية الجودة إلى دول الخليج ومصر والأردن من خلال أسطول نقل هو الأكبر في المنطقة.