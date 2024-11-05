أعلنت أرامكو السعودية اليوم، النتائج المالية للربع الثالث 2024 الذي حققت فيه نتائج قوية مدعومة بأداء تشغليي مُحكم، إذ بلغ صافي الدخل: 103,4 مليار ريال، وبلغ في الربع الثالث من العام الماضي 2023م: 122,2 مليار ريال.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 132.1 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2023 الذي بلغ 117.6 مليار ريال، في حين بلغت التدفقات النقدية الحرة 82.5 مليار ريال، وبلغت في الربع الثالث من العام 2023: 76.3 مليار ريال، منوهة بأن نسبة المديونية بلغت 1.9% كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع -6.3% في نهاية عام 2023.

كما أعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث من عام 2024 بقيمة 76.1 مليار ريال، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال، تُدفع في الربع الرابع.

وأفادت بأن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 يتماشى مع ما أجمعت عليه آراء المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية بقيمة بلغت قرابة 3,3 مليارات ريال.

وأوضحت أن نفقات رأسمالية بقيمة إجمالية بلغت 49.6 مليار ريال في الربع الثالث لدعم النمو الإستراتيجي على المدى البعيد، وأن الطلب القوي على إصدار صكوك دولية بقيمة 11.25 مليار ريال الذي يزيد من تنويع قاعدة المستثمرين ويعزز محفظة السيولة.

وذكرت أرامكو السعودية أن التطورات في أعمال قطاع التنقيب والإنتاج تعمل على تعزيز مرونة الإنتاج والتقدم في توسعة مجال الغاز، وأن برنامج الطاقة المتجددة يتقدم مع الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية متوقعة تبلغ 5.5 غيغاواط 2.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، إن أرامكو السعودية حققت صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية خلال الربع الثالث على الرغم من انخفاض أسعار النفط، كما حققنا تقدماً في تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، وعملنا على تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وطوّرنا برنامج مصادر الطاقة الجديدة لدينا، مع استمرارنا في الاستثمار عبر الدورات.

وأشار المهندس الناصر إلى أن الإصدار الأخير للصكوك الدولية بقيمة 3,0 مليار دولار أسهم في تسليط الضوء على ثقة المستثمرين القوية في أرامكو السعودية، مشيداً بالتقدم الكبير الذي تواصل الشركة تحقيقه، مع المحافظة على مستويات عالية من الربحية والأداء التشغيلي والموثوقية.

وأفاد الناصر أن «الشركة تركز على فرص النمو الإستراتيجي، وتحقيق القيمة من خلال التكامل والتنويع، فإننا نعتزم المحافظة على زخمنا الإيجابي، وتعزيز مكانتنا كلاعب عالمي رائد في مجال الطاقة والبتروكيميائيات».