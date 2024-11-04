دشن نائب وزير البلديات والإسكان إيهاب غازي الحشاني، اليوم (الإثنين)، أعمال النسخة الـ34 من ملتقى البناء السعودي، في العاصمة الرياض، بمشاركة 31 دولة، لتقديم أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في مجالات البناء.

ويهدف الملتقى إلى توفير أحدث التطورات واستكشاف إمكانيات تحويل البيئة العمرانية واستدامتها، والاستفادة من التقنيات الذكية لبناء مستقبل مبتكر ومستدام، إذ يضم مشاركة مجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة في تقنيات ومواد البناء، التصميمات الداخلية والتشطيبات، تكنولوجيا الحجر، الألمنيوم، الأبواب، الواجهات، الزجاج والنوافذ، المعدات الثقيلة، الإضاءة والتجهيزات، الكهرباء والطاقة البديلة، وتقنيات المياه.

وسيناقش رواد القطاع والرؤساء التنفيذيون في القطاعين العام والخاص خلال الملتقى أحدث المشاريع والتقنيات التي تشكل قطاع البناء والبنية التحتية في المملكة مع الدعم الوطني لهذا القطاع، عبر عدد من الجلسات والأوراق العلمية التي تقدمها نخبة من المختصين محلياً ودولياً على مدى ثلاثة أيام.

وتشير توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن المملكة ستحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 ٪ خلال 2025، متجاوزة متوسط النمو العالمي، ما يسهم في توسع اقتصادي سريع، ويأتي قطاع البناء من أبرز المساهمين الرئيسيين في هذا النمو، إذ تستثمر المملكة في مشاريع بناء مستقبلية بقيمة تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.

يذكر أن حجم سوق البناء السعودي بلغ 70.33 مليار دولار في 2024، مع توقعات بوصوله إلى 91.36 مليار دولار أمريكي بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.37 بين 2024 و2029.