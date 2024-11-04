أعلنت شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه، محاسبون ومراجعون قانونيون، تعيينها مصفياً قضائياً لشركة محمد سعيد فخري وشركاه المحدودة ذات السجل التجاري رقم 4030120479، بمقتضى الحكم رقم 4630135671 الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 24/2/1446هـ في القضية رقم 4571228313.

ودعت في بيان كل من له حقوق على الشركة أن يتقدم لها بمطالبته على العنوان التالي: (جدة- الشرفية – طريق المدينة المنورة- مبنى الخليج بلازا- الدور الخامس)، أو من خلال البريد الإلكتروني على العنوان info@at-cpa.com.sa، خلال 15 يوم من تاريخه.

وللاستعلام - هاتف رقم 920012776