كشفت وزارة المالية أن ميزانية الدولة للربع الثالث من العام الحالي 2024 سجلت ارتفاعا في الإيرادات النفطية بنسبة 30%، لتصل إلى 190.87 مليار ريال، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 147.01 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي 2023.وأعلنت الوزارة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% لتسجل 118.34 مليار ريال، فيما كانت سابقا 111.53 مليار ريال، لافتة إلى أنه بالمجمل زادت الإيرادات بنسبة 20% لتصل إلى 309.21 مليار ريال، بعدما كانت في عام 2023 نحو 258.54 مليار ريال.وأشارت الوزارة إلى تنوع الإيرادات غير النفطية عبر عدة مجالات، إذ بلغت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات نحو 73.94 مليار ريال، ووصلت قيمة الإيرادات المصنفة بـ«أخرى» نحو 27.71 مليار ريال، و5.31 مليار ريال إيرادات الضرائب الأخرى، و6.01 مليار ريال الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و5.36 مليار ريال إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.وأوضحت أن عجز الميزانية في الربع الثالث بلغ نحو 30.24 مليار ريال، تزامنا مع ارتفاع المصروفات بنسبة 15% لتصل إلى 339.44 مليار ريال، بعدما كانت في عام 2023 نحو 294.31 مليار ريال.وأعلنت الوزارة أن الرصيد الاحتياطي العام للدولة لآخر فترة وصل لنحو 390.08 مليار ريال، أما الحساب الجاري فبلغ 76.68 مليار ريال، كما ارتفعت المصروفات خلال الربع الثاني بنسبة 15%، لتبلغ نحو 339.44 مليار ريال، فيما كانت تلك المصروفات في الفترة المماثلة من العام الماضي 294.31 مليار ريال.وشملت المصروفات تعويضات العاملين بقيمة 138.63 مليار ريال، واستخدام السلع والخدمات بقيمة 82.69 مليار ريال، والأصول غير المالية بقيمة 48.15 مليار ريال، والمنافع الاجتماعية بقيمة 21.13 مليار ريال، ثم المصروفات الأخرى بقيمة 28.71 مليار ريال، والإعانات بقيمة 7.44 مليار ريال، ونفقات التمويل بقيمة 11.97 مليار ريال.ميزانية 9 أشهركشفت أرقام الميزانية السعودية، التي أعلنتها وزارة المالية أن العجز في الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغ 58 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 956 مليار ريال، والنفقات تريليون ريال، وسجل الدين العام بنهاية شهر سبتمبر 2024 نحو 1.158 تريليون ريال.ووفقا للبيانات، سجلت الإيرادات النفطية للسعودية نموا قدره 16% في أول 9 أشهر من 2024 على أساس سنوي، ووصل نمو الإيرادات غير النفطية للسعودية في أول 9 أشهر من العام الحالي 6%.