كشف وزير الاستثمار خالد الفالح أنه يجب على دول المنطقة المسارعة في تطبيق سياسية التنويع الاقتصادي، موضحاً أن المملكة نجحت في التحول من جذب 90% من إيراداتها الحكومية من النفط قبل إطلاق رؤية 2030 إلى أن أصبحت أكثر من 53%، في المقابل أصبحت الإيرادات غير النفطية أكثر من 40% وذلك بفضل إطلاق الرؤية.

وأضاف الفالح، خلال جلسة حوارية بفاعليات منتدي بوابة الخليج للاستثمار 2024 اليوم في المنامة، أن السعودية لديها اقتصاد كبير ومتنوع يتنافس عالمياً، والتعاون بشكل أكبر سيمكننا من إيجاد قنوات مختلفة للعمل كقوة اقتصادية واحدة، موضحاً أن النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية سيدفع دول الخليج والمنطقة العربية للتكامل الاقتصادي بشكل أكبر.

يذكر أن النسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج» انطلقت اليوم، وتستمر فعالياتها ليوم غدٍ (الإثنين)، وسيتناول منتدى بوابة الخليج لعام 2024 تعزيز العلاقات التعاونية المتنامية التي تربط المنطقة، وكيف يمكن للاستثمارات المشتركة أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، كما يضم المنتدى نخبة من الشخصيات المؤثرة؛ بما في ذلك 250 من كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من الأسواق الرائدة في أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار: «الاستثمار في منطقة مزدهرة».