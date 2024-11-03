أعلنت وزارة السياحة ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في جميع أنحاء المملكة إلى أكثر من 3950 مرفقًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2024، مسجلةً نسبة نمو بلغت 99% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023.

وأوضحت الوزارة أن عدد الغرف المرخصة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ أكثر من 443 ألف غرفة، بنسبة نمو بلغت 107% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كان عدد الغرف المرخصة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023 أكثر من 214 ألف غرفة، فيما كان عدد مرافق الضيافة المرخصة في حينها نحو 2000 مرفق.

ويأتي النمو المتزايد في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة السياحية نتاجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة لتمكين المشغلين والمستثمرين في قطاع الضيافة من الحصول على التراخيص التي من ضمنها تقديم تسهيلات في رسوم التشغيل بتخفيض وصل إلى نسبة 22%، إضافة لإسهام الوزارة في صدور قرار إعفاء مرافق الضيافة من الرسوم البلدية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة من مرافق الضيافة للسياح القادمين من الداخل والخارج في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، والنمو المتزايد في أعداد السياح الدوليين والمحليين.

ودعت وزارة السياحة خلال حملة «ضيوفنا أولوية» جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.