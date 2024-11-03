أطلقت شركة ميرك (Merck)، بالتعاون مع جمعية طب الإنجاب وعلم الأجنة (SRME)، حملة «أمل الأمومة» في مركز النخيل التجاري بمدينة الرياض، بالإضافة إلى عدة مراكز طبية ومستشفيات، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وجاءت الحملة التوعوية كأولى لبنات توقيع اتفاقية التعاون بين شركة ميرك وجمعية طب الإنجاب وعلم الأجنة بهدف رفع الوعي بالصحة الإنجابية، وتقديم الدعم اللازم للأسر في رحلتهم نحو الخصوبة والإنجاب، وتحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع. وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة استراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة بين الطرفين والتي تسهم في تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية بالإضافة إلى رفع جودة الحياة في المجتمع في المملكة العربية السعودية.

تهدف الحملة إلى التوعية بمراحل الخصوبة والإنجاب، والطرق العلاجية المتاحة، ودعم الأزواج الراغبين في الإنجاب خلال رحلتهم العلاجية في الخصوبة والتلقيح الصناعي. كما تسعي الحملة إلى التشجيع على طلب المعلومات المساعدة فيما يخص الصحة الإنجابية وحالات العقم.

وقد صرح الأستاذ ياسر الحاقان الرئيس التنفيذي لشركة ميرك في السعودية، عن سعادته بالتعاون مع الجمعية لإطلاق هذه الحملة التي تتماشى مع رؤية ميرك التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر من خلال تقديم الدعم والوعي بطرق مبتكرة ومتعددة، مشيرًا إلى أن ميرك تهتم بالمساهمة بشكل فعال في تعزيز وتحفيز قطاع الرعاية الصحية والأدوية، بفضل دعمها وتشجيعها لحلول الرعاية الصحية المتخصصة والمبتكرة المستندة إلى أحدث الأبحاث، مما يمكنها من الاستجابة لاحتياجات المرضى في المملكة، والمساهمة في توفير حياة أفضل للمواطن السعودي والمقيم على حد سواء، ومنها حملة «أمل الأمومة».

وأشار الدكتور حمد علي الصفيان رئيس جمعية طب الإنجاب وعلم الأجنة إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز وعي المرضى حول الخصوبة وأنظمة الدعم الصحي والإنجابي، مع إحداث تأثير هادف في المجتمع السعودي وإثراء الوعي بالصحة الإنجابية.

وتسعى حملة «أمل الأمومة» إلى توفير معلومات دقيقة وشاملة حول أسباب العقم وطُرق علاجه الصحيحة، ونبذ المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، والتي من الممكن أن تؤثر سلباً في نفسية المريض وتؤخر مراحل العلاج والاستجابة.

وتتميز الحملة بتنوع فعالياتها ما بين أنشطة توعوية تفاعلية، وتقديم استشارات داعمة للأسر الراغبة في الإنجاب والمعرفة من خلال مكتب معلومات تقوم على رعايته حملة «أمل الأمومة»؛ دعماً للصحة الإنجابية للعائلات والأجيال القادمة.

كما تقدم الحملة توعية واسعة النطاق عبر الحضور الفعلي في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عبر سلسلة «بودكاست» مع نخبة من خبراء الخصوبة لرفع الوعي وتوفير المعلومات اللازمة حول خيارات العلاج المتاحة للعقم، بما في ذلك أنواع تقنيات مساعدة الإنجاب (ART)، ونسب نجاح التلقيح الصناعي، وخيارات أخرى متعددة.

وتعد شركة ميرك رائدة في مجالات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والإلكترونيات وعلوم الحياة، وتعمل على إحداث أثر إيجابي في حياة الملايين من البشر، عن طريق خلق التفاعل وتحقيق استدامة العيش للفرد واستقراره النفسي. كما تحرص «ميرك» على تطوير تقنياتها واكتشاف طرق جديدة وفريدة لعلاج الأمراض الأكثر تحدياً، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأجهزة الحديثة لتحقيق التقدم التكنولوجي والعلمي.

وتأتي حملة «أمل الأمومة» تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى إبراز أثر الرعاية الصحية على الفرد والمجتمع، وتعزيز الوصول إلى الرفاهية النفسية، وتحسين جودة الحياة بزيادة فرص الإنجاب وكسر الحواجز الاجتماعية المرتبطة بالعقم، وتقديم الدعم النفسي للأزواج وتسهيل التواصل مع الأطباء المتخصصين. ودعا الرعاة الرسميون للحملة شركة ميرك وجمعية طب الإنجاب وعلم الأجنة، إلى الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقدمها الحملة.