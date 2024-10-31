في قلب معرض جدة للسيارات، حيث تتجمع العلامات التجارية الكبرى لعرض أحدث الابتكارات والتصاميم المذهلة، التقينا بالسيد محمد الخلاوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوعلان للتجارة. في هذا اللقاء الحصري، نستكشف رؤية جيلي الوعلان واستراتيجياتها وتأثيرها المتزايد في السوق السعودية.

بدأ الخلاوي حديثه بالإشارة إلى أن جيلي الوعلان تسعى لتعزيز شبكة الموزعين وطرح موديلات جديدة تلبي تفضيلات واحتياجات العملاء المحليين. وأكد أن الشركة تخطط لدعم البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة من خلال التعاون مع الشركات المحلية وشركاء الصناعة. ويأتي ذلك ضمن جهودها لتطوير شبكات الشحن وتعزيز الوعي حول السيارات الكهربائية، مما يعكس التزامها بالابتكار وتحسين تجارب النقل للجميع.

ومن بين الإنجازات البارزة التي تقوم بها جيلي، إنشاء مركز توزيع قطع الغيار في دبي، الذي قلل بشكل كبير من وقت طلب القطع مقارنةً بالاستيراد من الصين. ويقع المركز في منطقة جبل علي، مما يجعله موقعًا مثاليًا لتغطية أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمتد المركز على مساحة 7000 متر مربع، ويضم فريقًا متخصصًا ومعتمدًا لإدارة قطع غيار جيلي. كما يتميز المركز بنظام تتبع الشحنات لضمان كفاءة توصيل الطلبات للعملاء، حيث يحتوي على 10000 قطعة متوفرة، وقادرا على شحن 150 شحنة شهريًا.

وتسعى الوعلان للمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية 2030 بالمملكة من خلال تقديم تقنيات سيارات مبتكرة ومستدامة، مواكبةً لأهداف المملكة في التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. وتتميز السيارات التي تقدمها الوعلان بتصميمها الابتكاري والتكنولوجيا المتقدمة والتزامها بالاستدامة، مما يوفر قيمة استثنائية مقابل المال.

كما سلط الخلاوي الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة جيلي الوعلان لتعزيز شبكة المبيعات والخدمات، إذ تتضمن هذه الشبكة 6 صالات عرض و18 مركز خدمة بالإضافة إلى 5 ورش تصليح، ليصل الإجمالي إلى 23 موقعًا. كما تشمل الشبكة 15 موزعًا فرعيًا، مما يتيح الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وتقديم موديلات جيلي المتنوعة. وفيما يتعلق بخطط التوسع المستقبلية، تعتزم الشركة افتتاح 4 صالات عرض إضافية بحلول الربع الأول من عام 2025، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الخلاوي أهمية تجربة العملاء في صالات العرض ومراكز الخدمة، مشيرًا إلى التحول الرقمي في رحلة العميل، بدءًا من مركز الاتصال الرقمي وحتى متابعة عملية البيع. كما شدد على ضرورة قياس رضا العملاء لمعرفة المجالات التي يمكن تحسين العمليات فيها. هذه الجهود تعكس التزام الوعلان بتقديم أفضل الخدمات لعملائهما وتعزيز وجودها في السوق.

وأشار الخلاوي إلى أن بناء الثقة مع العملاء يتضمن تقديم منتجات موثوقة وعالية الجودة، والحفاظ على التواصل الشفاف، وتقديم خدمة ما بعد البيع استثنائية، حيث تولي الوعلان اهتمامًا كبيرًا بخدمات ما بعد البيع لضمان تجربة مميزة لعملائها، وذلك من خلال مركز توزيع قطع الغيار الذي يوفر القطع بسرعة وكفاءة.

وتنوي الوعلان أن تكون لاعبًا رئيسيًا في تحويل مشهد النقل في المملكة من خلال حلول النقل المستدامة، متماشية مع رؤية المملكة المستقبلية. بالإضافة إلى خططها الطموحة في قطاع السيارات، كما تلتزم جيلي الوعلان بتمكين الشباب السعودي من خلال توفير فرص تدريب وتوظيف، مما يسهم في تطوير مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل المتنامي.

وأضاف الخلاوي أن جيلي الوعلان تعمل على تجهيز الشباب السعودي بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية في صناعة السيارات. هذه الجهود تعكس التزام الوعلان العميق بدعم المجتمع المحلي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.

وفي ختام اللقاء، يتضح أن الوعلان لا تقود فقط مستقبل النقل، بل هي أيضًا متجذرة بعمق في الحاضر، مستجيبة لاحتياجات قاعدة مستهلكين متنوعة ومتطورة. برؤية تجمع بين الابتكار والاستدامة بسلاسة، تضع جيلي الوعلان نفسها كلاعب رئيسي في مستقبل صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.