أعلنت رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي الأول السيدة لبنى سليمان العليان النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

سجل «الأول» خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 صافي دخل بلغ 5.944 مليون ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل، مما شكل نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة لعام 2023. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة زيادة قدرها 10% ليصل إلى 10.467 مليون ريال سعودي.

وفي تعليقها على هذه النتائج المالية، صرحت السيدة لبنى العليان: «يسرني أن أشارككم أن «الأول» أثبت مرة أخرى قوته المالية. تظهر نتائجنا المالية للربع الثالث من عام 2024 أن استراتيجيتنا تسير بثبات وعلى الطريق الصحيح، مما يعكس نموًا مستمرًا وأداءً قويًا في كل فئات العملاء. وقد بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة منذ بداية العام نسبة مميزة بلغت 15.8%».

وقد بلغ صافي القروض والسلف 252 مليار ريال سعودي، ما يمثل زيادة بنسبة 17% منذ بداية العام وزيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، وكذلك بلغت ودائع العملاء 261 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة بنسبة 8% منذ بداية العام ونموًا بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي.

تفوق «الأول» على السوق من خلال توسيع محفظة قروضه في كل من قطاعي المؤسسات والتجزئة، مع نسبة نمو سنوية بلغت 18% و24% على التوالي. يقود هذا النمو استخدامه الاستراتيجي للتمويل وموارد رأس المال لتحقيق نمو أسرع من السوق، ليظهر نموًا مستدامًا في الإيرادات المتتابعة، وبالإضافة إلى الإدارة الفعالة للتكاليف، ارتفعت الأرباح قبل المخصصات منذ بداية العام بنسبة 12%، وبشكل ربع سنوي بنسبة 2% على التوالي.

بلغ إجمالي حقوق الملكية للربع الثالث 64 مليار ريال سعودي، موضحًا زيادة بنسبة 4% منذ بداية العام ونموًا بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، هذه النتائج توضح قوة «الأول» ماليًا ومدى التزامه بالاستدامة على المدى الطويل.

وأضافت السيدة لبنى العليان: «على الرغم من التغييرات في أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، والبيئة الاقتصادية الصعبة التي تزيد من حالة عدم اليقين، فإننا نبقى متفائلين للغاية. إننا واثقون من التقدم المستمر الذي تحققه التحولات المدفوعة برؤية المملكة 2030 والدور المحوري الذي يؤديه «الأول» وقطاع البنوك في دعم هذه الرؤية».

تماشيًا مع استراتيجية «الأول» للنمو، واصل البنك استثماره في برامج التحول الرقمي مع تركيزه على أن يكون السباق في هذا المجال، من خلال تعزيز المدفوعات وتقديم تجربة رقمية مخصصة، مما يضمن أن يبقى «الأول» في مقدمة القطاع المصرفي.

قام «الأول» باعتماد ثلاثة مشاريع شمسية واسعة النطاق كمشاريع تمويل مستدام، وهذا يعزز التزامه بالاستدامة والاستثمار المسؤول. تتماشى هذه المبادرات مع استراتيجية البنك الشاملة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتساهم في تحقيق الأهداف الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الطاقة المتجددة.

كذلك حصل «الأول» على جائزة «أفضل بنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» من يورومني للسنة الثانية على التوالي، وهذا يوضح مدى جهوده في مواكبة أفضل الممارسات في السوق ودوره الرئيسي في تشكيل النقاشات حول الاستدامة المؤسسية في المملكة.

جهود «الأول» لتعزيز حضوره المستمر في الساحة العالمية واضحة للغاية، وهذا يبين التزام البنك بفهم الاحتياجات الفريدة لعملائه وتقديم حلول مخصصة لهم. ومؤخرًا، وقع «الأول» شراكة مع يونيون باي مما يشكل خطوة هامة نحو تعزيز منظومة الدفع الرقمي في المملكة.

واختتمت السيدة لبنى العليان حديثها بقولها: «إن مركزنا المالي القوي، بالإضافة إلى شراكتنا الاستراتيجية مع بنك إتش إس بي سي، يضعاننا في موقع مثالي للاستفادة من الفرص المستقبلية. هذه الإنجازات لم يكن من الممكن تحقيقها لولا التزام وجهود أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا، وجميع موظفي «الأول». كما أود أن أشكر بنك إتش إس بي سي على دعمهم المستمر، وكذلك حكومة المملكة والجهات التنظيمية كالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، على توجيهاتهم ودعمهم المستمر».

ملخص النتائج للتسعة أشهر الأولى من عام 2024:

• صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل: 5.944 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة 16%

(800) مليون ريال سعودي.

• إجمالي دخل العمليات: 10.467 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة 10% (935) مليون ريال سعودي.

• صافي القروض والسلف: مبلغ 252 مليار ريال سعودي، بنسبة زيادة 17% منذ بداية العام و19% مقارنة بالعام الماضي.

• ودائع العملاء: مبلغ 261 مليار ريال سعودي بنسبة زيادة 8% منذ بداية العام و 14% مقارنة بالعام الماضي.

• إجمالي حقوق الملكية للربع الثالث من عام 2024: مبلغ 64 مليار ريال سعودي بنسبة زيادة 4% منذ بداية العام و16% مقارنة بالعام الماضي.