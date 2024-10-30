يعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب قرض مجمّع لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته نحو 23.3 مليار ريال. ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان وزارة المالية بتاريخ 25/01/1446ه الموافق 31/07/2024 عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن؛ بهدف استقرار هيكلها المالي، وذلك من خلال عدد من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمجموعة. ويأتي ذلك استمراراً للدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع البناء والتشييد، مما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.