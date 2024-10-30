كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة كانت تستهدف 500 مقر إقليمي للشركات بحلول 2030، ووصلت إلى 540 حتى صباح أمس.وأكد الوزير الفالح في جلسة حوارية على هامش النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت أمس في الرياض، أن المملكة استطاعت مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية عالمياً بفضل متانة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي في مركز الشرق الأوسط.وقال: «لدينا نمو حتى في ظل الاضطرابات، فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 حتى الآن، وإذا نظرنا إلى مجموعة العشرين، وخلال هذه الفترة والتذبذبات والصدمات التي حدثت، بما في ذلك الصدمات في سوق النفط، نجد أن السعودية كانت ثاني أكثر الاقتصادات نمواً في هذه المجموعة».وأضاف: «إذا انتقلنا إلى الاستثمار نجد أننا استهدفنا 3.3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر، بما نسميه معادلة رأسمال النمو، وهذه المعادلة تنمو بما يعادل 8% سنة بعد أخرى، وعدد تراخيص الشركات الدولية عشرة أضعاف ما كان عليه قبل الرؤية، وفي مجال السياحة انتقلنا من (صفر) إلى تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال السنة الماضية».