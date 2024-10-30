أكد الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك أنه يوجد 9 تريليونات دولار من أموال «الملكية الخاصة» بانتظار الفرص المناسبة.وقال في كلمته ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار- «FII»، في الرياض، أمس: «لا بد من توجيه المزيد من الرساميل نحو البنية التحتية والتقنية».وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة ساهم في دعم العديد من طبقات المجتمع الأكبر سناً، واستفاد المدخرون من كبار السن حول العالم بقوة من ارتفاع الفائدة.وأضاف: «لن نرى أسعار الفائدة تنخفض للمستويات التي يأمل بها كثيرون».