أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» أمين الناصر قائلاً: «نتطلع إلى طلب يقترب من 106 ملايين برميل في الربع الرابع ومتوسط 104.5 مليون هذا العام».وأضاف الناصر، خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أعتقد أن سوق النفط متوازنة حاليا.وأضاف: «نحتاج أولاً إلى انتقال في مجال الطاقة عبر تقليل الانبعاثات من المصادر الحالية، كما نحتاج إلى تحول في الطاقة تكون تكلفته في المتناول وآمنا ومستداما».وأشار الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» إلى أن الجنوب العالمي يستخدم الآن عُشر الطاقة مقارنة بالشمال العالمي.