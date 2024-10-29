اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم بـ(10) وزراء ومسؤولين وممثلي شركات عالمية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة في الرياض.

وعقد القصبي اجتماعات ثنائية مع أصحاب المعالي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي السيد بنيامين دوسا، ووزير شؤون سياسات التجارة البريطاني السيد دوغلاس ألكسندر، ووزيرة التجارة والصناعة والاستثمار النيجيرية الدكتورة دوريس أوزوكا، وأولي هانسن، وآنيتا ليبيار من مكتب الأمم المتحدة للاتفاق العالمي، وبحث معهم سبل تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي.

كما اجتمع برئيسي مجلس إدارة (BMW AG) أوليفر زيبسي، و(Oddo Bhf Group) فيليب أودو، والرؤساء التنفيذيين لـ(Barclays Bank) الدكتور سي. إس فينكاتاكريشنان، و(Hilton) كريستوفر ناسيتا، و(London Stock Exchange) جوليا هوجيت، ونائب رئيس شركة (Amazon) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد رونالدو مشحور، وتناولت الاجتماعات الفرص الواعدة التي أتاحتها الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وسبل تطويرها والاستفادة منها.