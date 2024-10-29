انطلقت أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة، اليوم، في الرياض، تحت شعار «أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد»، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، كشف خلاله وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة ملتزمة بالحفاظ على طاقة إنتاجية للنفط الخام عند 12.3 مليون برميل يومياً.

وقال أثناء مشاركته في فعاليات المبادرة: «نحن أكبر منتج للهيدروجين ومستعدون للتصدير، والحكومة تقوم بربط مناطق المملكة كافة بمصدرين على الأقل للكهرباء، وهذه الرحلة بدأت قبل ذلك بكثير منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد رأينا النتائج، وانتقلنا من استخدام السوائل إلى الغاز في إنتاج الكهرباء والمياه، ولدينا شيء نعتقد أننا فخورون به، ففي كفاءة الطاقة بدأنا البرنامج في 2012، وعملنا كحكومة، وأكثر من 20 جهة ومؤسسة مشاركة في البرنامج، وما حققناه في أقل من 6 سنوات يمكن مضاهاته بما حققته أمريكا».

وأضاف: «أعتقد أننا سنوقع اليوم شيئاً مع صندوق الاستثمارات العامة تمهيداً للإعلان في باكو عن منصة للتبادل، والمملكة ستواصل إضافة 20 غيغاواط سنوياً من الطاقة المتجددة بنهاية العام الحالي، كما تعمل على تصدير الطاقة بأشكالها كافة».

وبين أن المملكة تحاول استخدام الاقتصاد الدائري، والدخول إلى مجال التصنيع لخلق مرونة وتنويع الاقتصاد.

ولفت بقوله: «دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية حققت ما تصبو إليه في 50 سنة، ونحن نحقق ذلك في 20% من الوقت الذي استغرقوه لتحقيق كفاءة الطاقة»، وأشار إلى العمل بشكل مسبق على تحديد المواقع الصالحة لتوليد الطاقة المتجددة.

يذكر أنه يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات أبرزها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.