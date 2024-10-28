أعلنت جيمنيشن، أسرع علامة تجارية للياقة البدنية نمواً في السعودية، عن خططها لتسريع وتيرة التوسع بعد افتتاح الصالة الرياضية رقم 20 في الشرق الأوسط، بما في ذلك أول 6 مواقع لها في السعودية.

وتعليقاً على النمو السريع الذي حققته جيمنيشن ودخولها الناجح إلى السوق السعودية، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيمنيشن لورين هولاند: «لقد افتتحنا عشر صالات رياضية هذا العام، وستاً منها في السعودية - جميعها في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية المحددة، وتجاوزت توقعات عدد الأعضاء. لقد تلقينا ترحيباً ووجدنا أن السعودية بيئة مناسبة للأعمال، وقد تم تسهيل ذلك من خلال الدعم المستمر من وزارة الاستثمار، التي كان لها دور فعال في توسع جيمنيشن في المملكة».

وفي ظل الجهود التي تقودها المملكة لزيادة نسبة المشاركة في اللياقة البدنية، تساعد جيمنيشن بالفعل في كسر حاجز القدرة على تحمل التكاليف وجعل اللياقة البدنية أكثر سهولة ومتاحة للجميع في جميع أنحاء المملكة، وهو ما يتماشى تماماً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى خلق مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

وأضاف لورين هولاند: إنه وقت مثير للغاية، وتريد جيمنيشن أن تكون في مقدمة من يقودون هذه المبادرات بصفتها (شريك اللياقة البدنية) في المنطقة. نحن متحمسون لمواصلة دعم أنماط الحياة الصحية والنشطة ودعم المجتمعات التي نخدمها لتصبح أفضل مما هي عليه، بغض النظر عن أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.

لقد أثبت نموذج الأسعار المعقولة التي تقدمها جيمنيشن، بالإضافة إلى صالاتها الرياضية العالية الجودة وأسلوبها الذي يركز على المجتمع، نجاحاً كبيراً، حيث جذبت بالفعل أكثر من 25.000 عضو في السعودية، و44% منهم يستخدمون الصالة الرياضية للمرة الأولى. ومن المثير للاهتمام أن جيمنيشن شهدت أيضاً طلباً من السيدات يفوق طلب الرجال.

لقد شهدنا طلباً قوياً من السيدات السعوديات بشكل خاص، حيث تجاوزت أعداد عضويات السيدات أعداد الرجال. وقد كان لتسعيرنا الموحد بين الجنسين صدى قوي في سوق غالباً ما تكون فيه أسعار الصالات الرياضية المخصصة للسيدات فقط أعلى بكثير من نظيرتها المخصصة للرجال.

بالإضافة إلى خططها التوسعية الواقعية، تخطط جيمنيشن، المعترف بها على نطاق واسع بالفعل كمشغل ترفيهي رائد في اعتمادها على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لزيادة استثماراتها في التكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي لزيادة تبسيط العمليات وتحسين تجربة الأعضاء.

يبلغ عدد سكان السعودية أكثر من 35 مليون نسمة، وتبلغ نسبة انتشار اللياقة البدنية حالياً نحو 5-7%، وفرصة النجاح في السوق السعودية كبيرة، حيث تشير التوقعات إلى أن سوق اللياقة البدنية سيتضاعف في 3-5 السنوات القادمة، ولدى جيمنيشن طموحات كبيرة للأشهر الـ 12 القادمة.

تنمو سوق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تراوح بين 15-20% سنوياً، وقد استثمرنا في البنية التحتية لشركتنا لكي ننمو بسرعة ونستفيد مما نشعر أنه فرصة تاريخية.

وتخطط جيمنيشن لافتتاح 20-30 صالة رياضية جديدة في غضون الـ 12 شهراً القادمة، بما في ذلك مواقعها الأولى في الكويت والبحرين وقطر. ومع طموحها للنمو إلى أكثر من 100 موقع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن جيمنيشن في وضع جيد لقيادة مجال اللياقة البدنية سريع النمو في المنطقة.