أكدت منصة «استثمر في السعودية» التابعة لوزارة الاستثمار، أن تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» هي خدمة إلكترونية تتيح للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب الحصول على تأشيرة زيارة رقمية لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول عليها رقمياً بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات السعودية في الخارج لأخذ السمات الحيوية.

ووفقاً للمنصة، كشفت الشروط العامة لإصدار التأشيرة، ضرورة الحصول على تأمين طبي معتمد في السعودية من خلال الخدمة، والتأكد من عدم استغلال تسهيلات الخدمة لأغراض أخرى غير تجارية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية أو التباحث مع النظراء في السعودية مثل أصحاب الشركات والمؤسسات الأجنبية ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها والمديرين العاملين بها وممثليها، وذلك بعد التحقق من صفتهم المهنية أو التجارية.

كما تضمنت الشروط العامة وجود جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين السعودية والدول الأخرى بشأن صلاحية جواز السفر ورسوم التأشيرة ومدتها، وبالنسبة للمستثمر الحامل «جواز سفر دبلوماسي» أو «خاص» يجب ألا يكون لديه صفة رسمية، علماً أن حاملي هذا النوع من الجوازات سيكونون مُعفيين من رسم التأشيرة في النظام.

ونبهت المنصة، المستثمر، أثناء وجوده في السعودية، إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في السعودية، والالتزام بالغرض الرئيسي الذي قدم من أجله، وعدم أداء فريضة الحج إلا بموجب تأشيرة حج، وعدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر، وعدم أداء العمرة خلال موسم الحج، والالتزام بمدة الإقامة المسموح بها والمدونة في التأشيرة الممنوحة له.

يذكر أن وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية قد أطلقتا أخيراً، المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم.