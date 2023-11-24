كشف رصد أجرته «عكاظ» أن أسعار الذهب اقتربت خلال تداولاتها في الأيام الخمسة الماضية من قمتها التاريخية، إذ بلغ سعر الأوقية زنة 31.1 جرام عيار 24 بجودة نقاء 999.9 نحو 2007.72 دولار، وهو ما يعني أن سعر جرام الذهب الصافي عيار 24 نحو 244 ريالاً.السقف التاريخيتفصل أسعار الذهب الحالية عن قمته التاريخية التي سجلتها في شهر مايو من العام الحالي 2023 نحو 3.55%، إذ بلغت قمة الذهب التاريخية نحو 2079 دولاراً للأوقية، بما يفصل أسعار الذهب الحالية نحو 72 دولاراً فقط لتسجيل قمة تاريخية جديدة.أسعار العيارات بالريالتبلغ أسعار الذهب الحالية بالريال السعودي لعيار 21 نحو 213 ريالاً، وهذا السعر يشمل الذهب الصافي، ويضاف إليه المصنعية التي تراوح بين 20-40 ريالاً، إضافة إلى ربحية البائع التي تراوح بين 10 - 25 ريالاً، ثم تضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وهو ما يعني أن أسعار الجرام بحدها الأدنى للذهب المشغول عيار 21 تبلغ نحو 279 ريالاً.فيما تبلغ أسعار الذهب عيار 18 نحو 183 ريالاً، وتضاف إليه المصنعية بمبالغ تراوح بين 20-50 ريالاً، إضافة إلى ربحية البائع ما بين 15-25 ريالاً للجرام، ثم تضاف ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني أن سعر الجرام للذهب المشغول عيار 18 نحو 251 ريالاً في حده الأدنى.أسباب الارتفاعارتفعت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة فوق مستوى 2000 دولار للأوقية، إذ عزز ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الطلب على السبائك، إضافة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها، مع انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن هذا على الأرجح لا يغير وجهة النظر القائلة بأن سوق العمل يتباطأ وسط ارتفاع أسعار الفائدة.وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 24 ألف طلب عند 209 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من نوفمبر، وهو المستوى الأدنى في 5 أسابيع.ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، لكنهم خفضوا التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد بيانات مطالبات البطالة.