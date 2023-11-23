لطالما حظيت نماذج الطرق الوعرة بشعبية كبيرة في سوق السيارات السعودية، وخاصة أن سيارات الدفع الرباعي للطرق الوعرة والحضرية، التي تتمتع بالأداء الرائع على الطرق الوعرة وفي حياة السفر الحضري اليومية، أصبحت أكثر شعبية بين المستهلكين المحليين في العامين الماضيين. JAECOO، وهي علامة تجارية ناشئة لسيارات الطرق الوعرة والحضرية، تستهدف أيضاً احتياجات السيارات للمستهلكين السعوديين وبدأت في التوسع في سوق السيارات المهمة هذه.

تجمع JAECOO بين قدرات التصنيع الدقيقة الكلاسيكية والأسلوب الشجاع الاستثنائي لسيارات الطرق الوعرة، وتتجاوز الكلاسيكيات لإنشاء تكنولوجيا قيادة ذكية رائدة وتحقيق التوازن بين الاستكشاف على الطرق الوعرة والتنقل في المناطق الحضرية، مما يتناسب تماماً مع سيناريوهات السفر المتنوعة للنخب الحضرية الجديدة في السعودية، وفتح طريقة جديدة للسفر العالي الجودة في العصر الذكي. من أجل التواصل بشكل أفضل مع المستخدمين السعوديين، تخطط JAECOO لعقد الحدث الإعلامي لتجربة القيادة في أوائل ديسمبر، وفي ذلك الوقت، ستتم دعوة وسائل الإعلام السعودية الرائدة ونخبة من المؤثرين وقادة الرأي KOL، لأخذ زمام المبادرة في تجربة سحر العلامة التجارية وقوة المنتج لـ JAECOO.

سيقام الحدث الإعلامي لتجربة القيادة في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، ففي هذه المدينة التي تتشابك فيها الحضارة القديمة والتكنولوجيا الحديثة، تتألق المباني الشاهقة مع الصحراء المهيبة، كما ستقود وسائل الإعلام أول طراز J7 من JAECOO في الصحراء الرملية، للتحقق من قبضتها واستقرارها وقابليتها للتحكم. دعونا نتطلع إلى محتوى التقييم الذي سيعطيه عمالقة صناعة السيارات لسيارة J7 باعتبارهم أول دفعة من المتذوقين الذين يجربون قيادة J7 في السوق السعودية.

يعد نصيب الفرد من ملكية السيارات في السعودية من بين الأعلى في العالم. وتعتبر السعودية سوقاً ذات إمكانات عالية في صناعة السيارات العالمية، وكذلك محوراً مهماً لشركة JAECOO للتوسع بعمق في الشرق الأوسط وتعزيز العولمة، وتأمل JAECOO أيضاً من خلال هذا الحدث الإعلامي لتجربة القيادة، أن يمكن للمستهلكين السعوديين الحصول على فهم وثيق لمفهوم العلامة التجارية والقوة التقنية لـ JAECOO، مما يشعر بسحر التكنولوجيا المبتكرة بشكل أكثر بديهية وعمقاً.

في المستقبل، وبالاعتماد على زخم «رؤية 2030» والسياسات ذات الصلة بالسعودية، ستستفيد JAECOO من إمكانات التنمية الهائلة في السعودية وحتى في الشرق الأوسط بأكمله، وستطلق أحداثاً إقليمية متكاملة مع الأسواق المميزة في قطر والكويت وغيرهما لجلب السيارات المثالية للمستهلكين في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه، ستقوم بتعزيز عملية عولمة العلامة التجارية بشكل أكثر ثباتاً.

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