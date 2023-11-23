تبدأ هيئة التأمين اليوم (الخميس) مباشرة أعمالها رسمياً بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445 الموافق 2023/8/15، لتتولى الهيئة مهمة تنظيم قطاع التأمين في السعودية، بما يدعم فاعلية القطاع ويعزز استقراره، وبما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي أُنشئت من أجلها، ومن أبرزها: تنظيم قطاع التأمين في السعودية والإشراف عليه، إضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وتوفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، ورفع الوعي التأميني.

وأكد أنّ هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل الهيئة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

يذكر أنه سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى من الهيئة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة حيث ستستمر مطالبات وقنوات وعمليات التأمين الحالية دون أن تتأثر وفقًا للأحكام التنظيمية ذات الصلة.