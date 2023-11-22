سجلت سلسلة لولو هايبر ماركت حضوراً متميزاً في معرض بيوفاخ السعودية المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية الذي أقيم في الرياض برعاية من وزارة البيئة والمياه والزراعة وشراكة إستراتيجية من الجمعية السعودية للزراعة العضوية.

وعرضت سلسلة لولو هايبرماركت مجموعتها التي تزيد على 700 منتج عضوي مصنوع ومنتج في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منتجات عالية الجودة مستوردة من 20 دولة أخرى في معرض بيوفاخ السعودية الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويعد منصة مهمة للمنتجات العضوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزار الدكتور سليمان علي الخطيب، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للزراعة، جناح سلسلة لولو هايبرماركت في المعرض وأشاد بدعمها الواضح لاتجاه الأعمال الزراعية العضوية.

ومع القفزة النوعية في الطلب على الطعام العضوي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، واكبت سلسلة لولو هايبرماركت هذا النمو من خلال توسيع مجموعتها من منتجات الطعام العضوي من السعودية ومن جميع أنحاء العالم. وتشمل مجموعة المنتجات ليس فقط الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك، ولكن أيضًا المشروبات والمخبوزات والأطعمة اللذيذة ونحو 636 صنفًا من المواد الغذائية من منتجات البقالة.

وأكد السيد شهيم محمد، المدير الإقليمي للولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية «إن اتجاهات الطعام العضوي هي مجال النمو المستقبلي، وفي لولو لا نقوم فقط بتوفير أفضل تشكيلة، بل لدينا أيضًا العديد من العلامات التجارية الداخلية تحت علامة لولو لتلبية احتياجات العملاء بشكل فعّال».