كشف المؤتمر العربي الخامس للمياه، الذي يتزامن انعقاده مع اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في الدورة 15 بالرياض اليوم (الأربعاء) أبرز المنجزات التي حققتها المملكة في قطاع المياه، ابتداء من التوسع في تطوير موارد المياه غير التقليدية وهي مياه البحر المحلاة، والمجددة، وحصاد الأمطار.

وأظهر المؤتمر أن المملكة حققت زيادة في إنتاج المياه المحلاة من 5 ملايين متر مكعب في اليوم خلال 2016، إلى نحو 9 ملايين متر مكعب يومياً، في 2023 مع خفض تكاليف الإنتاج إلى ما يقارب الـ 50%.

واستعرض متحدثون متخصصون في جلسة حوارية عن «تجربة المملكة في قطاع المياه»، التوسع الكبير في توفير خدمات المياه والصرف الصحي عالية الجودة، وزيادة نسبة تغطية خدمات جمع مياه الصرف ومعالجتها، من نحو 52% في عام 2017 إلى 61% في 2023.

في وقت توقع المشاركون في الجلسة الوصول إلى 95% في عام 2030، إضافة إلى توفير الدعم المالي والقانوني؛ للتصدي على جميع التحديات، وتوفير آليات تمكينية ورسم خطط تنفيذية فعالة؛ للوصول إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وحالات الطوارئ، مؤكدين أهمية الرؤية الإستراتيجية الوطنية للمياه في الإسهام إلى تنمية الموارد المائية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.