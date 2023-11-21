لعبت التكنولوجيا دورًا قويًا في تحسين صحة ورفاهية المرأة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية والإنتاجية. لحسن الحظ، أصبحت الأجهزة الذكية القابلة للارتداء أداة رائعة للنساء للحصول على الدعم الذي يحتجن إليه. أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء تتضمّن ببطء المزيد من العناصر الجمالية أيضًا، مما يمنحنا ساعات ذكية أكثر إثارة لا تعمل فقط كأجهزة إدارة صحية ولكن أيضًا كأيقونة أزياء. أصبحت هواوي رائدة في هذا المجال، معلنة أخيرا عن شعار العلامة التجارية في ما خصّ الأجهزة القابلة للارتداء والتي حملت عنوان «رائدة في الموضة». تثبت هواوي أن مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء ليس ذكيًا فحسب، بل أنيقًا أيضًا.

عبر عن نفسك بساعتك الذكية المخصصة!

لقد ولت الأيام التي كانت فيها الساعات الذكية مجرد أجهزة لمتابعة اللياقة البدنية. في هذه الأيام، يتوقع الناس من الساعات الذكية أن تقوم بالمزيد من المهام وحتى أن تكون قطعة إكسسوارات إضافية للأزياء. لذا، فهم يطالبون بمزيد من الابتكار في الجانب الجمالي من الساعة. لحسن الحظ، ترقى العلامات التجارية مثل هواوي لتُلبّي مستوى هذا الطلب، وبالتالي التركيز على الموضة. أنتجت هواوي بعض الساعات الذكية الأنيقة والمذهلة والمتطورة بشكل مثير للإعجاب، مثل أحدث ساعة HUAWEI WATCH GT 4، مما يمنح المستخدمين أفضل ما في الأمرَين.

تأتي WATCH GT 4 بثمانية تصاميم مختلفة، مع إصدارPendant edition الفريد بقياس 41 ملم المصمم للنساء المواكبات للموضة العصرية. يتماهى مع أي زي وفي كل مناسبة. سواء كان ذهبيًا أو أبيض أو أسود أو فضي، تم ابتكار كل لون حتى يستكمل أساليب واحتياجات الحياة المتنوعة والأنيقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من25,000 وجه ساعة وتخصيص وجوه الساعات الخاصة بهم حسب رغبتهم. حتى يتمكن الجميع من العثور على أسلوب يمثلهم بشكل أفضل.

ميزات صحية عمليّة للتناغم مع جسمك

جمال التصميم لا يعني شيئًا بدون الجوهر. تضمن هواوي أن تطوير التصميم لا يستثني تطوير الابتكار التكنولوجي للمزايا الصحية ومزايا اللياقة البدنية. كما تؤكد هواوي على شمولية هذه الابتكارات لصحة المرأة. وقد شهدنا هذا لأول مرة في عام 2018، عندما وجدت مُطوِّرة في هواوي أن نسبة صغيرة فقط من النساء يراقبن بانتظام دوراتهن الصحية والحيض. سرعان ما نمت فكرتها وتطورت لتصبح فريق بحث وتطوير لصحة المرأة في هواوي. بعد خمس سنوات، توسع الفريق ليشمل خبراء في مجالات متعددة مثل الطب السريري والهندسة الحيوية والكمبيوتر والرياضيات واتصالات المعلومات.

تعاون الفريق أيضًا مع خبراء الإنجاب والوراثة لإنشاء تقويم دورة ذكي مع إطلاق أحدث نظام تتبّع لصحة الدورة الشهرية Menstrual Health Management 3.0 المتوفر في ساعة HUAWEI WATCH GT 4. يمكن لهذه الميّزة التبنؤ بموعد اليوم الأول للدورة الشهرية بدقة أعلى بنسبة 30٪ مقارنة بالساعات الذكية الأخرى، مما يساعد النساء للاستعداد للمتطلبات المتغيرة لأجسادهن.

الصحة تبدأ من الداخل

أظهرت الأبحاث أن النساء أبلغن عن صعوبات في النوم وأنهن أكثر عرضة لتشخيص الأرق من الرجال. لمكافحة هذه المشكلات، يمكن لميّزة TruSleepTM 3.0 من هواوي تزويد النساء بفهم أفضل لدورات نومهن وعاداتهن، مما يمنحهن نصائح لتحسين راحتهن. بالإضافة إلى ذلك، تكتشف ميزة مراقبة النوم في WATCH GT 4 أيضًا انتظام تنفس المستخدم أثناء النوم، مما سيمكنهم من الإشراف على صحة الجهاز التنفسي أثناء النوم.

يُعد الحفاظ على اللياقة أيضًا جزءًا لا يتجزأ من أسلوب الحياة المتوازن. مدعومًا بأحدث تقنيات TruSeenTM 5.5+، قدمت HUAWEI WATCH GT 4 أيضًا ميزات لياقة جديدة مثل Stay Fit وActivity Rings 3.0 لتحفيز المستخدمين على الاستمرار في الحركة. هذه تجعل تدريبات التتبع أكثر تخصيصًا تبعًا لاحتياجات المستخدم، كما تمنح النساء طريقة أفضل لإدارة مستويات لياقتهن ووزنهن.

لدى هواوي المزيد من الميّزات في ساعاتها الذكية، وهي تخطط لتعميق البحث في القضايا الصحية الشائعة التي تؤثر على النساء. مع إيلاء اهتمام أكبر لصحة المرأة، يبدو مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء التي تركز على المرأة أكثر إشراقًا من أي وقت مضى.

تجدر الإشارة إلى أن HUAWEI WATCH GT 4 متوفرة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 999 ريالا سعوديا لدى موقع هواوي الإلكتروني أو تجّار التجزئة المعتمدين.