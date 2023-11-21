كشفت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» حصولها على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، عن فئة أفضل تقارير سنوية رقمية لعلاقات المستثمرين للعام 2022م، والتي تمنحها جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA).

كما حصدت «موبايلي» المركز الثاني عن فئة أفضل تقارير سنوية مطبوعة، حيث يجسّد هذا النجاح جهود «موبايلي» المبذولة لتعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع المستثمرين، وتطبيقها لأعلى المعايير المبتكرة في إصدار التقارير تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين، وتلبيتها لمتطلبات الشركاء والمستخدمين حول الإفصاح عن استراتيجيتها وإنجازاتها والتزامها بكسب ثقة أصحاب المصلحة كافة.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» الأستاذ خالد أبانمي: «نفخر بحصولنا على هاتين الجائزتين، إذ يعكس هذا الفوز التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين لتلبية متطلبات المساهمين وتوقعاتهم المتجددة».

وأفاد بأن التقرير السنوي للشركة قد تضمّن أهم المستجدات والتطورات التشغيلية والمالية التي حدثت خلال العام؛ حيث قدم التقرير تصوراً شاملاً عن أداء الشركة لتمكين المستثمرين والمحللين من فهم أدائها بصورة أفضل، كما يعد مرجعاً مهماً للجمهور المستهدف نظراً لاحتوائه على محتوى غني بالمعلومات، ويعد كذلك أحد أهم أدوات التواصل الأساسية التي تمكن جميع أصحاب المصلحة من فهم توجه الشركة وإنجازاتها على مدار العام.

وأكد أبانمي أن تمكن «موبايلي» من تحقيق هذا الإنجاز يأتي بعد عام حافل بالنجاحات المستمرة التي جاءت ثمرة لإنجازات متواصلة تعزز من مكانة الشركة بصفتها شريكاً موثوقاً، مشيراً إلى أن الجائزتين بمثابة شهادة تميز لجهود فريق علاقات المستثمرين في تقديم إفصاحات شفافة وعالية الجودة لجميع الشركاء.

يذكر أن موبايلي حصلت على جائزة أفضل تقرير سنوي مطبوع لعامي 2020 و2021 على التوالي، بالإضافة إلى جائزة أفضل تقرير سنوي رقمي لعامي 2019 و2020؛ الأمر الذي يعكس جهود الشركة الدؤوبة لتعزيز التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة ودورها الريادي في تمكين علاقات المستثمرين لاتباع أفضل الممارسات العالمية.