حصل البنك السعودي الأول على جائزة الكفاءة التشغيلية للابتكار ليتوج بمقدمة المراكز عن برنامج «ابتكر مع الأول» في حفل توزيع جوائز الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المقدمة من «كوروس» في يوم الأربعاء 11 أكتوبر.

وتم تصميم البرنامج من خلال مجموعة من مبادرات ورش العمل والمعسكرات التدريبية والهاكاثون التي أطلقها «الأول» لتشجيع الإبداع والتفكير الريادي بين موظفيه.

وعقد حفل توزيع الجوائز في مدينة دبي لتسليط الضوء على الأعمال الاستثنائية والابتكارات المتطورة التي تحدث في المنطقة وعرض المبادرات الرائدة على نطاق أوسع.

يذكر أن البرنامج يلتزم بتقديم حلول مالية مبتكرة تساهم في تحسين تجربة العميل مع التركيز الكبير على تطوير كفاءة العمليات المصرفية والاهتمام بتعزيز ثقافة الابتكار.

وتأسست «كوروس» في عام 1971 على يد البنوك وشركات التأمين، وهي منظمة عالمية غير ربحية تقدم مساحة محايدة لأكثر من 1,200 مجموعة مالية في أكثر من 120 دولة. مقرها الرئيسي في باريس، وتقدم منصة لتبادل أفضل السلوكيات وتعزيز التعاون بين مؤسسات الخدمات المالية على مستوى العالم.