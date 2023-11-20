اخترق مؤشر سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» خلال تداولاته أمس (الأحد) مستوى 11,111 نقطة، ليغلق عند مستوى 11,137 مسجلاً أعلى إغلاق في شهرين، بعد وصول قيمة تداولاته 4.5 مليار ريال.وسجلت العديد من الشركات الواقعة في الحرمين الشريفين تداولات أعلى من متوسطها الذي سجلته في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد اقتراب السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك فيها، ممثلة في شركات «مكة، طيبة، جبل عمر».وصعدت أسهم شركات عديدة بالنسبة القصوى، ممثلة في شركات «أسمنت أم القرى، التطويرية الغذائية، نادك».وتصدرت أسهم أسمنت أم القرى، ونادك، والتطويرية الغذائية، ارتفاعات أمس بنسبة 10%.