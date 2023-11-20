كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 10.69 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023.ووفقاً لتقرير المؤسسة، ارتفع عدد المشتركين على رأس العمل في القطاعين خلال الربع الثالث 2023 بنحو 2%، مقارنة بالربع الثاني 2023، إذ بلغ آنذاك 10.5 مليون مشترك.وبلغ مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص 10.15 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع قدره 2%، مقارنة بالربع الثاني 2023، إذ بلغ آنذاك 9.98 مليون مشترك.وارتفع عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 22.4% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 47.5 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 2.27 مليون عامل بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بالربع الثاني 2023.وارتفع أيضاً عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص، الذين يمثلون 77.6% من إجمالي المسجلين، بنحو 127.9 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 7.88 مليون عامل في الربع الثالث 2023.ووفقاً لتقرير المؤسسة، فإن أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية كان في منطقة الرياض بنحو 4.47 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث 2023، ما يمثل نحو 44% من إجمالي المشتركين.