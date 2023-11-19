تشارك المملكة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية «WRC23» غداً، بوفد يترأسه محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وسيعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2023، بحضور أكثر من 4000 مشارك من ممثلي هيئات تنظيم الاتصالات والتقنية والجهات الحكومية والخاصة لدراسة تعزيز استخدامات الطيف الترددي بشكل أفضل لهذه القطاعات عالميًا.

وستشهد أعمال المؤتمر استعراض إسهامات المملكة وقيادتها لعدد من الملفات الدولية التي من أهمها الاستدامة في مجال الفضاء، وتمكين الاتصالات الراديوية والتقنيات المبتكرة، والتوجهات المستقبلية لخدمات الجيل السادس، كما ستعمل المملكة على تعزيز استخدامات الطيف الترددي، ومدارات الأقمار الصناعية للخدمات المتعلقة بالاتصالات المتنقلة الدولية وخدمات النقل الجوي والبحري والخدمات الإذاعية والأرصاد.

وتتولى المملكة أدوارًا قيادية في المؤتمر، حيث تسهم المملكة بخبراتها كعضو فاعل في تطوير وتنمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر فضلًا عن رئاستها للجنة لوائح الراديو (RRB).

ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية «WRC23» مؤتمراً دولياً ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات كل أربعة أعوام من أجل توحيد الجهود والمناقشات حول توزيع الطيف الترددي الممكن لمختلف أنواع الاتصالات اللاسلكية بما يكفل تلبية احتياجات المجتمع العالمي من تقنيات الاتصالات المستقبلية المستدامة.